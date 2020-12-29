За добу 28 грудня у лавах Збройних сил України виявили 91 новий випадок зараження коронавірусом. Наразі на COVID-19 хворіють 2036 військових та працівників ЗСУ.

Що відомо про COVID-19 у ЗСУ

Від початку пандемії коронавірусу у ЗСУ одужали 11 678 людей. Померли – 37 інфікованих. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Актуально Україна зможе безкоштовно отримати 16 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Деталі

Станом на 28 грудня хворіють 2036 інфікованих. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 217 військових та працівників ЗСУ.

У найближчі 3 доби ізоляція закінчиться для 110 людей.

До медичних закладів госпіталізували 14 військових та працівників ЗСУ.

На лікуванні вдома перебувають 77 інфікованих.

Командування Медичних сил ЗСУ наголосило, що стан усіх заражених є задовільним. Військові та працівники ЗСУ отримують належне лікування.

Зверніть увагу! За добу 27 грудня у лавах ЗСУ зафіксували значне зменшення кількості нових заражених – виявили лише 32 нових інфікованих.