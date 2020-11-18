Кількість інфікованих COVID-19 у світі наблизилась до 56 мільйонів: де найскладніша ситуація
Лише за добу 17 листопада у світі коронавірус діагностували у 546 тисяч людей. Таким чином, загальна кількість хворих досягнула 55 мільйонів 961 тисячі осіб.
За добу від COVID-19 померли понад 10 тисяч осіб
За останню добу недуга стала фатальною для 10 502 людей. Про це свідчать дані порталу Worldometers.
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Загалом ускладнення від COVID-19 з часу початку пандемії забрали життя понад 1 мільйона 343 тисяч людей.
На щастя, вдалось подолати хворобу майже 39 мільйонів інфікованих.
Країни з найбільшою кількістю хворих у світі
- США – 11 мільйонів 695 тисяч випадків;
- Індія – 8 мільйонів 912 тисяч;
- Бразилія – 5 мільйонів 911 тисяч;
- Франція – 2 мільйони 36 тисяч;
- Росія – 1 мільйон 917 тисяч.
Перший випадок SARS-CoV-2 виявили рік тому
Зазначимо, що перший випадок SARS-CoV-2 зафіксували рік тому – 17 листопада 2019 року. Першим пацієнтом став 55-річний чоловік з провінції Хубей, що у Китаї. Проте, згідно з даними ВООЗ, перший офіційно підтверджений випадок виявили 8 грудня 2019 року.
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