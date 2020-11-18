Лише за добу 17 листопада у світі коронавірус діагностували у 546 тисяч людей. Таким чином, загальна кількість хворих досягнула 55 мільйонів 961 тисячі осіб.

За добу від COVID-19 померли понад 10 тисяч осіб

За останню добу недуга стала фатальною для 10 502 людей. Про це свідчать дані порталу Worldometers.

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Загалом ускладнення від COVID-19 з часу початку пандемії забрали життя понад 1 мільйона 343 тисяч людей.

На щастя, вдалось подолати хворобу майже 39 мільйонів інфікованих.

Країни з найбільшою кількістю хворих у світі

США – 11 мільйонів 695 тисяч випадків;

Індія – 8 мільйонів 912 тисяч;

Бразилія – 5 мільйонів 911 тисяч;

Франція – 2 мільйони 36 тисяч;

Росія – 1 мільйон 917 тисяч.

Важливо! Україна наразі перебуває на 17 місці у світі з 570 153 інфікованими та 10 112 летальними випадками.

Перший випадок SARS-CoV-2 виявили рік тому

Зазначимо, що перший випадок SARS-CoV-2 зафіксували рік тому – 17 листопада 2019 року. Першим пацієнтом став 55-річний чоловік з провінції Хубей, що у Китаї. Проте, згідно з даними ВООЗ, перший офіційно підтверджений випадок виявили 8 грудня 2019 року.



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