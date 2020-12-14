В Україна за 13 грудня коронавірус діагностували в 6 451 людини. Але показники щодо зменшення кількості захворювань викликають сумнів, адже кількість госпіталізованих не зменшується. Наразі в лікарнях 27 тисяч зайнятих ліжок. Ця цифра є приблизною такою, як позаминулого тижня.

Також щодня зростає кількість інфікованих медиків. Зокрема, минулого тижня було виявлено за одну добу 658 інфікованих медпрацівників. Про це в ефірі 24 каналу розповів ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили 6 451 нового хворого

За його словами, ці 2 показники свідчать, що цифри не є достовірними та повноцінними.

Є частково маніпулятивними, що підтверджується тестуваннями на ПЛР,

– наголосив він.

За минулий тиждень в Україні було виконано 20 тисяч ПЛР-тестів. Це є найнижчий показник за останні 6 – 8 тижнів.

Володимир Курпіта вважає, що люди останнім часом менше звертаються за тестуванням. Адже вони переважно проводяться власним коштом. Відтак через брак грошей в українців не проводяться тестування.

Він назвав причини, чому влада свідомо зменшує кількість нових випадків COVID-19:

оскільки зараз є певне соціальне напруження в суспільстві через запровадження карантину вихідного дня;

державі потрібно звітувати про успіхи;

міністр Максим Степанов тримається за своє місце і хоче показати, що його міністерство працює дуже інтенсивно.

Показники смертності відстають на 3 тижні від виявлення нових хворих, – Курпіта

Ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ пояснив що показники смертності є досить високими. Це пов’язано з тим, що вони відстають на 3 тижні від виявлення нових хворих.

Десь 3 тижні тому ми мали максимально до 16 тисяч нових випадків за добу. Зараз бачимо наслідки того, що летальність досить висока,

– розповів він.

Відтак, якщо дійсно відбувається зниження кількості випадків, то теоретично через 3 тижні ми теж будемо бачити суттєве зниження смертності.