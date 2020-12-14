Кількість хворих на COVID-19 зменшилась: Курпіта пояснив, чому не варто в це вірити
В Україна за 13 грудня коронавірус діагностували в 6 451 людини. Але показники щодо зменшення кількості захворювань викликають сумнів, адже кількість госпіталізованих не зменшується. Наразі в лікарнях 27 тисяч зайнятих ліжок. Ця цифра є приблизною такою, як позаминулого тижня.
Також щодня зростає кількість інфікованих медиків. Зокрема, минулого тижня було виявлено за одну добу 658 інфікованих медпрацівників. Про це в ефірі 24 каналу розповів ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.
До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили 6 451 нового хворого
За його словами, ці 2 показники свідчать, що цифри не є достовірними та повноцінними.
Є частково маніпулятивними, що підтверджується тестуваннями на ПЛР,
– наголосив він.
За минулий тиждень в Україні було виконано 20 тисяч ПЛР-тестів. Це є найнижчий показник за останні 6 – 8 тижнів.
Володимир Курпіта вважає, що люди останнім часом менше звертаються за тестуванням. Адже вони переважно проводяться власним коштом. Відтак через брак грошей в українців не проводяться тестування.
Він назвав причини, чому влада свідомо зменшує кількість нових випадків COVID-19:
- оскільки зараз є певне соціальне напруження в суспільстві через запровадження карантину вихідного дня;
- державі потрібно звітувати про успіхи;
- міністр Максим Степанов тримається за своє місце і хоче показати, що його міністерство працює дуже інтенсивно.
Показники смертності відстають на 3 тижні від виявлення нових хворих, – Курпіта
Ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ пояснив що показники смертності є досить високими. Це пов’язано з тим, що вони відстають на 3 тижні від виявлення нових хворих.
Десь 3 тижні тому ми мали максимально до 16 тисяч нових випадків за добу. Зараз бачимо наслідки того, що летальність досить висока,
– розповів він.
Відтак, якщо дійсно відбувається зниження кількості випадків, то теоретично через 3 тижні ми теж будемо бачити суттєве зниження смертності.
Джерело: 24 канал
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