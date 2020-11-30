Деяких керівників звільнив би вже сьогодні, – Степанов про перевірку лікарень Житомира
Після перевірок лікарень у Житомирі у МОЗ наголосили, що, ймовірно, будуть звертатись щодо звільнення деяких керівників. Хоча, на думку Степанова, позбавити посади очільників медзакладів потрібно було б вже.
Про загальні результати перевірок повідомлять пізніше. Про це заявив прем'єр-міністр Максим Степанов на брифінгу, повідомляє 24 канал.
До теми Ситуація жахлива, – Степанов без попередження перевірив обласну лікарню у Житомирі
Якби ці лікарні підпорядковувались Міністерству охорони здоров'я і в нас би були повноваження звільнити, то деяких керівників я, мабуть, звільнив би вже сьогодні зранку, – наголосив Степанов.
Однак кілька лікарень Степанов таки похвалив, зауваживши, що у закладах все відповідає статистиці, а лікарі працюють цілодобово.
До слова, міністр додав, що такі беззаплановані візити до лікарень тепер робитимуть постійно.
Чому у МОЗ почали перевіряти лікарні
- Ввечері 27 листопада у Жовкві, що на Львівщині двоє пацієнтів на ШВЛ загинули. Все тому, що у лікарні на годину зникло світло, тому апарати не працювали.
- У МОЗ назвали ситуацію неприпустимою та ініціювали перевірки лікарень по всій країні.
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