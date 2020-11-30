Після перевірок лікарень у Житомирі у МОЗ наголосили, що, ймовірно, будуть звертатись щодо звільнення деяких керівників. Хоча, на думку Степанова, позбавити посади очільників медзакладів потрібно було б вже.

Про загальні результати перевірок повідомлять пізніше. Про це заявив прем'єр-міністр Максим Степанов на брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Ситуація жахлива, – Степанов без попередження перевірив обласну лікарню у Житомирі

Якби ці лікарні підпорядковувались Міністерству охорони здоров'я і в нас би були повноваження звільнити, то деяких керівників я, мабуть, звільнив би вже сьогодні зранку, – наголосив Степанов.

Однак кілька лікарень Степанов таки похвалив, зауваживши, що у закладах все відповідає статистиці, а лікарі працюють цілодобово.

До слова, міністр додав, що такі беззаплановані візити до лікарень тепер робитимуть постійно.

Чому у МОЗ почали перевіряти лікарні