Керівники лікарень надають МОЗ неправдиву статистику, щоб отримати більше фінансування
Медичні установи надають МОЗ неправдиву статистику не лише про наявність кисню, а й про кількість бригад анестезіологів. Президент Асоціації анестезіологів Сергій Дубров пояснив причину.
Коли МОЗ ловить керівництво лікарень на брехні про забезпеченість медичних закладів, вони не можуть пояснити викривлення статистики. Сергій Дубров в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів, що одна з причин – фінансування, повідомляє 24 канал.
До теми Ситуація жахлива, – Степанов без попередження перевірив обласну лікарню у Житомирі
Як зауважив Дубров, для того, аби мати правдиву статистику про забезпеченість лікарень – потрібно не брехати.
До прикладу, 29 листопада очільник МОЗ Максим Степанов навідався в одну з лікарень Житомира – там було удвічі менше кисню, ніж медична установа подавала у статистиці.
Сьогоднішній мій візит в один із закладів Київської області – також було менше. Достатньо, але цифра була на 33 точки менша. У 80% вони вкладаються,
– заявив Дубров.
Він додав, що в Україні досить часто можна побачити дописування кисневих точок та кількості бригад анестезіологів для фінансування НСЗУ.
Це робиться для того, щоб показати, що ми краще, щоб не отримати зверху по голові. Знову-таки, один заклад перевіряємо – за даними звіту, у них 11 пацієнтів на ШВЛ. Проходячи по хворих у відділенні інтенсивної терапії, я бачу 5 хворих на ШВЛ,
– розповів він.
Коли Дубров запитав, чому у звіті за 3 грудня вказано про 11 пацієнтів на ШВЛ, у лікарні не надали конкретної відповіді.
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