Медичні установи надають МОЗ неправдиву статистику не лише про наявність кисню, а й про кількість бригад анестезіологів. Президент Асоціації анестезіологів Сергій Дубров пояснив причину.

Коли МОЗ ловить керівництво лікарень на брехні про забезпеченість медичних закладів, вони не можуть пояснити викривлення статистики. Сергій Дубров в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів, що одна з причин – фінансування, повідомляє 24 канал.

До теми Ситуація жахлива, – Степанов без попередження перевірив обласну лікарню у Житомирі

Як зауважив Дубров, для того, аби мати правдиву статистику про забезпеченість лікарень – потрібно не брехати.

До прикладу, 29 листопада очільник МОЗ Максим Степанов навідався в одну з лікарень Житомира – там було удвічі менше кисню, ніж медична установа подавала у статистиці.

Сьогоднішній мій візит в один із закладів Київської області – також було менше. Достатньо, але цифра була на 33 точки менша. У 80% вони вкладаються,

– заявив Дубров.

Він додав, що в Україні досить часто можна побачити дописування кисневих точок та кількості бригад анестезіологів для фінансування НСЗУ.

Від редактора: Національна служба здоров'я платить медичним закладам за роботу мобільних бригад, які проводять ПЛР-тестування. У тариф включають й додаткові виплати членам цих бригад у розмірі до 300%. Але в умовах фінансування прописано, що одна бригада повинна зібрати мінімум 150 зразків на місяць.

Це робиться для того, щоб показати, що ми краще, щоб не отримати зверху по голові. Знову-таки, один заклад перевіряємо – за даними звіту, у них 11 пацієнтів на ШВЛ. Проходячи по хворих у відділенні інтенсивної терапії, я бачу 5 хворих на ШВЛ,

– розповів він.

Коли Дубров запитав, чому у звіті за 3 грудня вказано про 11 пацієнтів на ШВЛ, у лікарні не надали конкретної відповіді.