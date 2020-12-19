У Казахстані розпочали вакцинувати від COVID-19 3 тисячі добровольців. Медики використовують вітчизняну вакцину "QazCovid-in".

В країні завершують будівництво біофармацевтичного заводу, де виробляють вакцину. Про це повідомили на сайті прем'єр-міністра Аскара Маміна.

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Науково-дослідний інститут вже провів 1 і 2 фази клінічних випробувань вакцини. Тепер Казахстан розпочав 3 фазу, яка стане останньою. Для її проведення допустять 10 тисяч доз вакцини та провакцинують 3 тисячі добровольців.

На сайті прем'єр-міністра запевнили, що попередні результати досліджень продемонстрували високу безпеку, імуногенність та ефективність вакцини на рівні 96%.

Перші добровольці були щеплені вітчизняною вакциною в НДІ, клініках Алмати і Тараза. До кінця грудня буде завершена вакцинація 3 тисяч добровольців,

– повідомили на сайті.

Масова вакцинація "QazCovid-in" розпочнеться в березні 2021 року.

Кого вакцинуватимуть

На добровільній основі будуть вакцинувати:

медичних працівників;

педагогів;

представників груп ризику з хронічними захворюваннями.

Біофармацевтичний завод з виробництва вакцин планують ввести в експлуатацію також у березні 2021 року. Мамін зауважив, що потужність виробництва становитиме 60 мільйонів доз на рік.