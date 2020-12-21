У Казахстані розпочалось виробництво російської вакцини проти коронавірусу під назвою "Супутник V". Загалом повинні виробити 2 мільйони доз.

Виробництво російської вакцини проти коронавірусу в Казахстані офіційно відкрив прем'єр-міністр Республіки Аскар Мамін. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

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Відомо, що російський препарат вироблятимуть на базі Карагандинського фармацевтичного комплексу.

Прем'єр-міністр Республіки Казахстан Аскар Мамін відвідав Карагандинський фармацевтичний комплекс, де дав старт виробництву вакцини "Супутник V" в рамках реалізації домовленостей між президентами Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим і Російської Федерації Володимиром Путіним,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що вакцинація в Казахстані російським препаратом розпочнеться в лютому 2021 року. Спершу щепитимуть медпрацівників, педагогів, студентів, співробітників правоохоронних органів, контингент медико-соціальних установ та людей з хронічними захворюваннями.

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