Казахстан почав виробляти російську вакцину проти коронавірусу
У Казахстані розпочалось виробництво російської вакцини проти коронавірусу під назвою "Супутник V". Загалом повинні виробити 2 мільйони доз.
Виробництво російської вакцини проти коронавірусу в Казахстані офіційно відкрив прем'єр-міністр Республіки Аскар Мамін. Про це повідомляє пресслужба уряду країни.
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Відомо, що російський препарат вироблятимуть на базі Карагандинського фармацевтичного комплексу.
Прем'єр-міністр Республіки Казахстан Аскар Мамін відвідав Карагандинський фармацевтичний комплекс, де дав старт виробництву вакцини "Супутник V" в рамках реалізації домовленостей між президентами Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим і Російської Федерації Володимиром Путіним,
– йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що вакцинація в Казахстані російським препаратом розпочнеться в лютому 2021 року. Спершу щепитимуть медпрацівників, педагогів, студентів, співробітників правоохоронних органів, контингент медико-соціальних установ та людей з хронічними захворюваннями.
Чому до вакцини "Супутник-V" низька довіра
- На початку вересня росіяни опублікували перші результати випробувань в науковому журналі, але в статті були помічені статистичні аномалії. Це викликало сумніви у науковій спільноті й недовіру до цього препарату.
- Низка країн відмовилася від вакцини через брак інформації та недоліки в дослідженнях. Зокрема, Туреччина відмовилась закуповувати російську вакцину проти коронавірус через відсутність належної лабораторної перевірки.
- Експертів непокоїть також й те, що вакцинація професійних груп ризику в країні розпочалася до закінчень клінічних випробувань.
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