Карта з адресами інфікованих і розташування могил померлих від COVID-19: скандал у Бердянську
У мережі опублікували карту, де позначені місця проживання пацієнтів з коронавірусом у Бердянську та населених пунктах. На карті також позначили й місця поховання померлих від коронавірусу.
Адреси хворих на COVID-19 в Бердянську злили в інтернет
Карту "COVID-19 Бердянськ БТМО" опублікували у Бердянському територіальному медичному об'єднанні. На ній позначили понад 500 умовних точок з прив'язкою до конкретного будинку, тобто адреси людей, які хворіють на COVID-19 станом на 18 листопада.
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Найбільше госпіталізовано жителів Нагірній частині (74 особи), центру (70), Скловолокна (66), АКЗ / РТС (45), Колонія/Макорти (34),
– йдеться в повідомленні.
Окремий маршрут веде на міське кладовище №2, де ховають померлих від COVID-19.
Інформація про здоров'я людини є конфіденційною
За даними БТМО, зараз у Бердянську COVID-19 хворіють 469 людей. Звідки взяли адреси пацієнтів не вказали.
Доступ до інформації про хворих і тих, хто здавав тест на коронавірус, точно є у Лабораторного центру.
Стигматизація хворих на коронавірус
- На жаль, люди, які захворіли на коронавірус, та їх рідні часто потерпають від стигми та дискримінації.
- Багато хворих на коронавірус відчувають страх, сором та приниження з боку інших.
- Ці чинники змушують їх ізолюватися від близьких, приховувати своє захворювання та уникати допомоги лікарів.
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