У мережі опублікували карту, де позначені місця проживання пацієнтів з коронавірусом у Бердянську та населених пунктах. На карті також позначили й місця поховання померлих від коронавірусу.

Адреси хворих на COVID-19 в Бердянську злили в інтернет

Карту "COVID-19 Бердянськ БТМО" опублікували у Бердянському територіальному медичному об'єднанні. На ній позначили понад 500 умовних точок з прив'язкою до конкретного будинку, тобто адреси людей, які хворіють на COVID-19 станом на 18 листопада.

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Найбільше госпіталізовано жителів Нагірній частині (74 особи), центру (70), Скловолокна (66), АКЗ / РТС (45), Колонія/Макорти (34),

– йдеться в повідомленні.

Окремий маршрут веде на міське кладовище №2, де ховають померлих від COVID-19.

Інформація про здоров'я людини є конфіденційною

За даними БТМО, зараз у Бердянську COVID-19 хворіють 469 людей. Звідки взяли адреси пацієнтів не вказали.

Доступ до інформації про хворих і тих, хто здавав тест на коронавірус, точно є у Лабораторного центру.

Наголосимо, що інформація про здоров'я людей є конфіденційною інформацією і не повинна бути розголошеною!

Стигматизація хворих на коронавірус