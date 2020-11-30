Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство не має наміру продовжувати карантин вихідного дня. При цьому він додав, що про попередні результати карантину вихідного дня стане відомо цього тижня.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, що у МОЗ не мають наміру продовжувати карантин вихідного дня. При цьому він додав, що про попередні результати карантину вихідного дня стане відомо цього тижня.

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У нас інкубаційний період становить від 14 до 21 дня. В середині цього тижня ми будемо в змозі дати попередні результати карантину вихідного дня. Але нагадаю, що перші вихідні пройшли, коли практично не дотримувалися карантину вихідного дня,

– заявив Степанов.

На думку очільника МОЗ, тенденцію до зменшення динаміки зараження коронавірусом вже помітно. Тож на питання чи продовжувати карантин вихідного дня, Степанов відповів: "Не думаю, що ми будемо подавати таку пропозицію".

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Кабміні вже визначилися із датами нового локдауну. Мовляв, його планують ввести з 23 грудня по 15 січня.