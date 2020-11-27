За словами медиків, Кіровоградська область перебуває на піку захворюваності на COVID-19. Загалом у регіоні на коронавірус зараз хворіє майже 2 500 людей. 323 з них лікуються стаціонарно, решта – вдома на самоізоляції.

Заповненість ліжок у лікарнях становить майже 57%. До апаратів штучної вентиляції легень під'єднали 17 людей. Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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На Кіровоградщині є 5 опорних лікарень першої хвилі, які приймають пацієнтів з COVID-19. Якщо ситуація надалі стрімко погіршуватиметься, готують 2 додаткові госпітальні бази другої хвилі – госпіталь для ветеранів війни та центральну районну лікарню.

Щонайменше у одній з лікарень є перебої з подачею кисню – мовиться про обласну лікарню у Кропивницькому. Наразі там лікують 120 пацієнтів, половина з них потребують кисневої терапії.

Чому виникає брак кисню? За контрактом з НСЗУ щодня медзаклад отримує до 30 – 40 балонів із киснем. Але через те, що збільшилася кількість госпіталізацій, добова потреба у кисневих балонах зросла до 80 – 90.

Розв'язати проблему допомагають меценати – кисень доставляють на замовлення з інших областей. Крім цього, мають намір реконструювати кисневу станцію на території лікарні. Її планують відремонтувати до 15 грудня.

Протести у Кропивницькому

У Кропивницькому не вщухає хвиля протестів, зокрема – проти карантину вихідного дня та ймовірного локдауну. Найбільше незадоволені малі підприємці речового ринку та ресторатори. Адже їхній виторг за вихідні становить 80% щомісячного доходу.

Вони скаржаться, що уряд поки не надає обіцяних компенсацій. При цьому, потрібно чимало платити за оренду торгових павільйонів та сплачувати податки у бюджет. Тож якщо запровадять локдаун, малі підприємці потраплять у безвихідне становище.

Карантин вихідного дня не допоміг

Зважаючи на захворюваність, карантин вихідного дня у Кропивницькому себе не виправдав. Якщо за тиждень до його запровадження захворіли 559 людей, після 2 тижнів карантину вихідного дня цей показник зріс до 607.

Довідка. Карантин вихідного дня запровадили в Україні з 14 – 15 листопада, він триватиме до опівночі 30 листопада. Протягом цього періоду у суботу та неділю працюють лише магазини, аптеки, банки, АЗС та пошта.

На думку місцевих мешканців, єдиний спосіб, який зможе перервати ланцюжок поширення COVID-19, це – радикальні обмеження, тобто ймовірний локдаун. Проте питання, коли його запроваджувати, залишається відкритим.

Люди схиляються більше до того, що це жорсткий карантин потрібно вводити вже зараз або хоча б на початку грудня. Для того, аби не закривали транспортне сполучення на Новий рік та Різдво, і усі могли зустріти свята у колі родин.