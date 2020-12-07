У Канаді виявили випадок окопної лихоманки, яка була поширена під час Першої світової війни
У Канаді зафіксували четвертий випадок окопної або волинської лихоманки, поширеної серед солдатів під час Першої світової війни.
Рідкісне захворювання воєнного часу виявили у колишнього безхатченка у Вінніпезі. Про це повідомляє The Guardian.
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48-річного ВІЛ-інфікованого чоловіка доставили в лікарню, де йому поставили цей діагноз. За словами медиків, окопна лихоманка дала ускладнення на серце, через що пацієнту довелося замінити серцевий клапан.
Це вже четвертий випадок зафіксований у Канаді окопної або волинської лихоманки.
Що таке окопна лихоманка
Окопна лихоманка – гостре інфекційне захворювання, яке протікає у формі безперервної лихоманки, або її нападів з температурою до 40 градусів і висипом. Переносником є платтяна воша. Зараження окопною лихоманкою відбувається при укусі комахи.
Захворювання вразило більше мільйона солдатів під час Першої світової війни. Хвороба була вперше описана на Волині в 1915 році.
Це хвороба воєнного часу, це хвороба таборів біженців, і це те, з чим промислово розвинені суспільства не можуть впоратися. Це просто відображає той факт, що в нашому суспільстві є люди, які живуть в умовах, яких ми не повинні допускати,
– заявив експерт з інфекційних захворювань в Манітобському університеті Карл Будман.
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