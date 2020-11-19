В Канаді дозволили їсти галюциногені гриби, але не усім
Уряд Канади дозволив людям, що страждають від депресії, вживати псилоцибін. Це активна речовина в галюциногенних грибах.
Влітку влади країни надали доступ до нього чотирьом пацієнтам з невиліковною стадією раку. Тепер дозвіл поширюється і на несмертельні захворювання, пише Vice.
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Клінічний випадок
Першою пацієнткою, якій дозволили лікувати депресію псилоцибіном, стала 67-річна Мона Стрелаеф з міста Вікторія. Вона захворіла на депресію через рак грудей, який виявили у неї 12 років тому (тепер ремісія), жінка була у розпачі До цього додалися переживання, викликані дитячими травмами.
Тому їй назначили 5 листопада псилоцибінові терапію під контролем сімейного лікаря та клінічного психолога.
Мона Стрелаеф (в центрі) зі своїм терапевтом (зліва) і клінічним психологом / фото Vice
Я впоралася з важкими спогадами й через деякий час зрозуміла, що вже ні чорта не боюсь,
– заявила Стрелаеф після успішного лікування.
До цього виробляти, зберігати й продавати псилоцибін в Канаді було незаконно. Виняток – лабораторні дослідження.
Де ще дозволили псилоцибін
Застосування цієї речовини в лікуванні депресії було схвалено в США ще у 2018 році. На початку листопада цього року Орегон став першим штатом, де дозволено використовувати галюциногенні гриби в терапевтичних цілях.
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