Канада планує розпочати вакцинацію від COVID-19 у лютому 2021 року: хто найперше отримає ліки
Канада очікує отримати партію ефективної вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року. Тоді ж уряд держави планує розпочати вакцинацію.
Канада сподівається під час першої хвилі вакцинувати 3 мільйони людей. Про це заявив заступник головного лікаря Канади Говардж Нджо, повідомляє Укрінформ.
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Ми очікуємо, що певні вакцини стануть доступними на початку 2021 року. Утім, важливо відзначити, що перші постачання цих вакцин будуть дуже обмеженими,
– наголосив Нджо.
За словами заступника головного лікаря, якщо вакцини від компаній Pfizer та Moderna будуть затверджені й готові до постачання в Канаду, то до кінця березня держава очікує отримати 6 мільйонів доз.
Однак вакцинацію планують проводити у 2 етапи. Спершу ліки отримають 3 мільйони канадців.
Кого вакцинують найперше
Наразі уряд Канади та місцева влада працюють над визначення пріоритетних груп для вакцинації.
Хто, ймовірно, увійде до пріоритетних груп:
- правоохоронці;
- пожежники;
- медики;
- люди із важкими хворобами,
- деякі інші категорії населення.
У такій великій країні можна очікувати на певні логістичні складнощі. Для допомоги у вирішенні ускладнень ми співпрацюємо зі збройним силами. Вони були невіддільною складовою нашої реакції на COVID-19 від початку пандемії,
– підкреслив Нджо.
Він додав, що уряд Канади вже закупив мільйони голок, шприців та холодильників для зберігання вакцин.
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