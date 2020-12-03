Канада очікує отримати партію ефективної вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року. Тоді ж уряд держави планує розпочати вакцинацію.

Канада сподівається під час першої хвилі вакцинувати 3 мільйони людей. Про це заявив заступник головного лікаря Канади Говардж Нджо, повідомляє Укрінформ.

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Ми очікуємо, що певні вакцини стануть доступними на початку 2021 року. Утім, важливо відзначити, що перші постачання цих вакцин будуть дуже обмеженими,

– наголосив Нджо.

За словами заступника головного лікаря, якщо вакцини від компаній Pfizer та Moderna будуть затверджені й готові до постачання в Канаду, то до кінця березня держава очікує отримати 6 мільйонів доз.

Однак вакцинацію планують проводити у 2 етапи. Спершу ліки отримають 3 мільйони канадців.

Кого вакцинують найперше

Наразі уряд Канади та місцева влада працюють над визначення пріоритетних груп для вакцинації.

Хто, ймовірно, увійде до пріоритетних груп:

правоохоронці;

пожежники;

медики;

люди із важкими хворобами,

деякі інші категорії населення.

У такій великій країні можна очікувати на певні логістичні складнощі. Для допомоги у вирішенні ускладнень ми співпрацюємо зі збройним силами. Вони були невіддільною складовою нашої реакції на COVID-19 від початку пандемії,

– підкреслив Нджо.

Він додав, що уряд Канади вже закупив мільйони голок, шприців та холодильників для зберігання вакцин.

Зверніть увагу! Станом на 3 грудня коронавірусом у Канаді заразилися майже 390 тисяч людей. З них 12 325 хворих померли, а понад 309 тисяч – вже одужали. Наразі продовжують хворіти 67 тисяч канадців.