Вживання канабісу асоціюють з великими ризиками ДТП. Втім, вплив різного складу канабісу на водіння ніколи не вивчали.

Марихуана з канабідіолом не вплинула на проходження тесту з водіння через 40 – 100 хвилин після вживання. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі JAMA.

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Дослідники з Університету Сіднея провели подвійне сліпе дослідження, у якому взяли участь 26 людей. Науковці перевірили вплив 3 різновидів канабісу на водіння: з канабідіолом (КБД), з тетрагідроканабінолом (ТГК) та з сумішшю цих двох речовин. Окрім цього, деяким учасникам давали плацебо, у якому було менше ніж 0,2% канабіноїдів.

Канабідіол та тетрагідроканабінол – що це? Канабідіол – речовина, яка міститься в канабісі. Вона не має психоактивних властивостей і навіть використовується для терапії психозів та епілепсії. КБД є основною складовою медичної марихуани. А ось психоактивний ефект марихуані надає речовина під назвою тетрагідроканабінол (ТГК).

Після того, як учасників перевірили на відсутність алкоголю в крові й ознак вживання інших психотропних речовин, їм пропонували один з випадкових видів канабісу або плацебо. До початку експерименту біологи аналізували когнітивні здібності людей, вимірювали їм тиск та відбирали зразки крові.

Результати дослідження: канабідіол не вплинув на показники водіння

Після куріння учасників тестували двічі – через 40 – 100 хвилин і через 240 – 300 хвилин. Поруч з кожним із водіїв був інструктор, який мав доступ до керування автомобілем. Після години часу і 100 кілометрів тесту інструктор фіксував стандартне відхилення від бокового положення автомобіля.

Після 40 – 100 хвилин вживання марихуани з ТГК та ТКГ і КБД (p <0,01) показало значний вплив на індекс.

Натомість марихуана з КБД взагалі не відрізнялася за ефектом від плацебо.

Для плацебо і марихуани з КБД відхилення від бокового положення склало близько 18 сантиметрів, а для ТГК і ТКГ / КБД – близько 21 сантиметра.

Натомість після 240 – 300 хвилин після вживання жоден з різновидів марихуани не повпливав на когнітивні здібності учасників у порівнянні з плацебо.

Увага! Здоров'я 24 закликає утриматись від вживання будь-яких психоактивних речовин та алкоголю перед тим, як сісти за кермо. Результати дослідження потребують ретельнішого та масштабнішого вивчення і їх не варто сприймати, як істину. Не ризикуйте своїм здоров'ям та життям.