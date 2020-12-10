Канабіс не завадив водінню: несподівані результати дослідження
Вживання канабісу асоціюють з великими ризиками ДТП. Втім, вплив різного складу канабісу на водіння ніколи не вивчали.
Марихуана з канабідіолом не вплинула на проходження тесту з водіння через 40 – 100 хвилин після вживання. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі JAMA.
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Дослідники з Університету Сіднея провели подвійне сліпе дослідження, у якому взяли участь 26 людей. Науковці перевірили вплив 3 різновидів канабісу на водіння: з канабідіолом (КБД), з тетрагідроканабінолом (ТГК) та з сумішшю цих двох речовин. Окрім цього, деяким учасникам давали плацебо, у якому було менше ніж 0,2% канабіноїдів.
Після того, як учасників перевірили на відсутність алкоголю в крові й ознак вживання інших психотропних речовин, їм пропонували один з випадкових видів канабісу або плацебо. До початку експерименту біологи аналізували когнітивні здібності людей, вимірювали їм тиск та відбирали зразки крові.
Результати дослідження: канабідіол не вплинув на показники водіння
Після куріння учасників тестували двічі – через 40 – 100 хвилин і через 240 – 300 хвилин. Поруч з кожним із водіїв був інструктор, який мав доступ до керування автомобілем. Після години часу і 100 кілометрів тесту інструктор фіксував стандартне відхилення від бокового положення автомобіля.
- Після 40 – 100 хвилин вживання марихуани з ТГК та ТКГ і КБД (p <0,01) показало значний вплив на індекс.
- Натомість марихуана з КБД взагалі не відрізнялася за ефектом від плацебо.
- Для плацебо і марихуани з КБД відхилення від бокового положення склало близько 18 сантиметрів, а для ТГК і ТКГ / КБД – близько 21 сантиметра.
- Натомість після 240 – 300 хвилин після вживання жоден з різновидів марихуани не повпливав на когнітивні здібності учасників у порівнянні з плацебо.
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