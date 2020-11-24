Какао посилює роботу мозку у здорових людей: дослідження
Флафоноли, які містяться у какао, корисні для судин головного мозку. Окрім того, вони покращують когнітивні показники у здорових молодих людей.
Мозок швидше відновлювався після легкого ураження судин, коли учасники дослідження споживали какао з флавонолами. Робота вчених опублікована у журналі Scientific Reports.
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У дослідженні взяли участь 18 здорових добровольців. Жоден з них не курив та не мав виявлених захворювань головного мозку, серця, судин або дихальних шляхів.
Учасники дослідження пройшли повз два випробування. В одному з них вони отримували какао, багате флавонолами, а в другому вони споживали оброблене какао з дуже низьким вмістом цієї речовини.
Ні учасники, ні дослідники до кінця експерименту не знали, який тип какао використовувався в кожному з випробувань.
Приблизно через дві години після споживання добровольці дихали повітрям, в якому було 5% вуглекислого газу, що перевищує його нормальну концентрацію в повітрі приблизно в 100 разів. Науковці пояснили, що це стандартний метод перевірки роботи судинної системи мозку.
Какао – це не лише смачно, а й корисно для мозку / Фото Unsplash
За допомогою функціональної інфрачервоної спектроскопії, команда вимірювала оксигенацію у лобовій корі. Це область мозку, яка відіграє ключову роль у плануванні, регулюванні поведінки та прийнятті рішень. Окрім цього, дослідники давали учасникам складні завдання.
Результати дослідження
- Більшість учасників (14 з 18) продемонстрували сильнішу та швидшу реакцію мозку на оксигенацію після вживання какао з флавонолами.
- Реакція на оксигенацію мозку після вживання какао з флавонолами була приблизно на одну хвилину швидшою.
- Після прийому какао з флавонолами учасники успішніше виконували найскладніші когнітивні тести, розв'язуючи їх на 11% швидше.
- Але під час виконання простих завдань різниці не було помічено. Це говорить про те, що флавоноли можуть бути корисними лише під час складніших завдань.
- 4 з 18 добровольців не продемонстрували суттєвих відмінностей у реакції на оксигенацію мозку після споживання флавонолів, а їхня ефективність під час виконання тестів не покращилася. Дослідники пояснили це тим, що вони мали найвищі реакції на оксигенацію на початковому рівні.
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