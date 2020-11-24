Флафоноли, які містяться у какао, корисні для судин головного мозку. Окрім того, вони покращують когнітивні показники у здорових молодих людей.

Мозок швидше відновлювався після легкого ураження судин, коли учасники дослідження споживали какао з флавонолами. Робота вчених опублікована у журналі Scientific Reports.

До теми Дослідження підтвердило, що вегетаріанці мають вищі ризики перелому кісток

У дослідженні взяли участь 18 здорових добровольців. Жоден з них не курив та не мав виявлених захворювань головного мозку, серця, судин або дихальних шляхів.

Учасники дослідження пройшли повз два випробування. В одному з них вони отримували какао, багате флавонолами, а в другому вони споживали оброблене какао з дуже низьким вмістом цієї речовини.

Флавоноли – що це? Це невеликі молекули, які містяться у багатьох фруктах та овочах, а також у какао. Флавоноли надають фруктам і овочам яскравих кольорів, і, як відомо, вони корисні для судинної функції.

Ні учасники, ні дослідники до кінця експерименту не знали, який тип какао використовувався в кожному з випробувань.

Приблизно через дві години після споживання добровольці дихали повітрям, в якому було 5% вуглекислого газу, що перевищує його нормальну концентрацію в повітрі приблизно в 100 разів. Науковці пояснили, що це стандартний метод перевірки роботи судинної системи мозку.



Какао – це не лише смачно, а й корисно для мозку / Фото Unsplash

За допомогою функціональної інфрачервоної спектроскопії, команда вимірювала оксигенацію у лобовій корі. Це область мозку, яка відіграє ключову роль у плануванні, регулюванні поведінки та прийнятті рішень. Окрім цього, дослідники давали учасникам складні завдання.

Результати дослідження