В Україні вже повним ходом готуються до закупівлі вакцини проти коронавірусу. Уряд додав препарат до переліку лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

У переліку не вказані конкретні назви вакцин та їхні виробники. Про це у своєму телеграм-каналі розповів народний депутат від партії "ЄС" Олексій Гончаренко.

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Товари, які внесені до переліку необхідних лікарських засобів для протидії поширення COVID-19, ввозяться в Україну без сплати ПДВ.

До слова, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що кожен охочий українець зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця 2021 року. Головне – проводити правильну агітацію за користь вакцинації.

Скільки вакцин від COVID-19 вже готові