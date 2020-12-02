Кабмін вніс вакцину проти COVID-19 до переліку необхідних лікарських засобів: що це означає
В Україні вже повним ходом готуються до закупівлі вакцини проти коронавірусу. Уряд додав препарат до переліку лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.
У переліку не вказані конкретні назви вакцин та їхні виробники. Про це у своєму телеграм-каналі розповів народний депутат від партії "ЄС" Олексій Гончаренко.
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Товари, які внесені до переліку необхідних лікарських засобів для протидії поширення COVID-19, ввозяться в Україну без сплати ПДВ.
До слова, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що кожен охочий українець зможе вакцинуватися проти коронавірусу до кінця 2021 року. Головне – проводити правильну агітацію за користь вакцинації.
Скільки вакцин від COVID-19 вже готові
- Нині у світі є 3 вакцини, які вже пройшли останній етап випробувань.
- III фазу клінічних досліджень пройшли препарати від компаній Pfizer та BioNTech, Moderna, а також від вчених з Оксфордського університету.
- Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,1%, а проти важкої форми коронавірусу – 100%. Єдиний недолік в тому, що препарат дуже примхливий до зберігання і йому потрібна наднизька температура.
- Натомість ефективність менш примхливої вакцини від Pfizer та BioNTech становить до 95%, а для літніх людей – 94%.
- Оксфордська вакцина продемонструвала лише 70% ефективності, але водночас у неї найлегші умови для зберігання. Це означає, що вона запросто зможе потрапити у будь-яку країну світу.
- 2 грудня Велика Британія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech, ставши першою країною, у якій розпочнеться імунізація проти COVID-19 серед населення.
- Невдовзі у США теж розглянуть використання вакцин від компаній Pfizer і BioNTech та Moderna.
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