Кабмін виділив 60 мільйонів гривень для лікарень Чернігівщини
Кабінет міністрів України направив 60 мільйоні гривень на забезпечення киснем медичних закладів Чернігівської області. Відповідне рішення ухвалили 25 листопада. З
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таким чином продовжують укріплювати медичну систему, пише 24 канал.
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Він зазначив, що загалом для усіх регіонів уже виділили 1,5 мільярда гривень на забезпечення киснем.
За даними МОЗ, зараз в Україні виділено 53 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. З них заповнені 27 792 (близько 52%). При цьому доступ до кисню і кисневого концентрату мають 25 996 ліжок.
Ситуація з COVID-19 на Чернігівщині
У порівнянні з іншими областями, на Чернігівщині ситуація з коронавірусом не така загрозлива. Всього за весь час пандемії захворіло 15 932 людини.
Від COVID-19 померла 91 особа, вже одужали 5 408 людей.
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