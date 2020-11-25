Кабінет міністрів України направив 60 мільйоні гривень на забезпечення киснем медичних закладів Чернігівської області. Відповідне рішення ухвалили 25 листопада. З

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, таким чином продовжують укріплювати медичну систему, пише 24 канал.

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Денис Шмигаль “Сьогодні уряд ухвалив рішення про перерозподіл субвенції для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 мільйонів гривень”.

Він зазначив, що загалом для усіх регіонів уже виділили 1,5 мільярда гривень на забезпечення киснем.

За даними МОЗ, зараз в Україні виділено 53 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. З них заповнені 27 792 (близько 52%). При цьому доступ до кисню і кисневого концентрату мають 25 996 ліжок.

Ситуація з COVID-19 на Чернігівщині

У порівнянні з іншими областями, на Чернігівщині ситуація з коронавірусом не така загрозлива. Всього за весь час пандемії захворіло 15 932 людини.

Від COVID-19 померла 91 особа, вже одужали 5 408 людей.