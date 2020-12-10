В Ізраїлі вакцинація від COVID-19 починається 27 грудня. Перша партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer вже прибула у країну. Планується, що щодня її зможуть отримувати 60 тисяч людей.

Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, пише агентство Інтерфакс.

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Перші вакцини будуть введені 27 грудня,

– оголосив Нетаньягу.

Ще 500 тисяч доз вакцин будуть доставлені в Ізраїль вантажним літаком найближчими днями, ще мільйон прибуде наступного тижня.

Прем'єр наголосив, що в Ізраїлі близько 60 тисяч жителів щодня зможуть отримувати вакцину. Крім того, незважаючи на отримання вакцини, необхідно продовжувати дотримуватись обмежень, введених для боротьби з коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн розповів, що люди, які пройшли вакцинацію, отримають "зелені карти", які дають право на вільне пересування без обов'язкової ізоляції.

Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech

Ізраїль підписав угоду з компанією Pfizer на поставку вакцини від COVID-19 в листопаді. Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.

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Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були: