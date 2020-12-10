В Ізраїлі стартує вакцинація від COVID-19 в кінці грудня
В Ізраїлі вакцинація від COVID-19 починається 27 грудня. Перша партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer вже прибула у країну. Планується, що щодня її зможуть отримувати 60 тисяч людей.
Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, пише агентство Інтерфакс.
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Перші вакцини будуть введені 27 грудня,
– оголосив Нетаньягу.
Ще 500 тисяч доз вакцин будуть доставлені в Ізраїль вантажним літаком найближчими днями, ще мільйон прибуде наступного тижня.
Прем'єр наголосив, що в Ізраїлі близько 60 тисяч жителів щодня зможуть отримувати вакцину. Крім того, незважаючи на отримання вакцини, необхідно продовжувати дотримуватись обмежень, введених для боротьби з коронавірусом.
Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн розповів, що люди, які пройшли вакцинацію, отримають "зелені карти", які дають право на вільне пересування без обов'язкової ізоляції.
Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech
Ізраїль підписав угоду з компанією Pfizer на поставку вакцини від COVID-19 в листопаді. Ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.
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Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були:
- почервоніння в місці ін'єкції,
- втома,
- головний біль,
- біль у м'язах та суглобах,
- озноб і лихоманка.
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