Міністерство охорони здоров'я Ізраїля 20 грудня почне перший етап вакцинації від коронавірусу. На цьому етапі вакцинацію забезпечать персоналу лікарень та будинків для літніх.

Порядок проведення вакцинації

Під перший етап вакцинації також потрапляють працівники психлікарень та мешканці будинків для літніх, студенти-медики, які працюють в лікарнях, рятувальники, співробітники швидкої допомоги. Про це повідомляє Israel Info.

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Решта населення Ізраїля отримає вакцину від коронавірусу на другому етапі вакцинації.

Спочатку вакцинуватимуть групи ризику, потім вчителів, соцпрацівників, а також співробітників в'язниць та ув'язнених.

Далі вакцину отримають військові та силовики, а вже потім вакцинація торкнеться всіх інших.

Зверніть увагу! В Ізраїлі не будуть вакцинувати дітей та підлітків у віці до 16 років, одужалих від коронавірусу, вагітних та жінок, які годують дітей груддю. Не вакцинуватимуть і людей з сильною алергією на щеплення.

Вакцинація керівної верхівки

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на сторінці у Facebook написав, що вакцинується від коронавірусу ввечері 19 грудня. Він хоче вакцинуватися від коронавірусу першим, щоб стати прикладом для інших.

До слова, кілька днів тому, 14 грудня, Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на коронавірус. Він перебуватиме на карантині до 18 грудня.