У неділю, 20 грудня, в Ізраїлі стартував перший етап національної кампанії з вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19.

20 грудня по всьому Ізраїлю розпочали кампанію вакцинації від COVID-19 медичного персоналу. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Зауважимо, що напередодні прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху і міністр охорони здоров'я країни Йоель Едельштейн були вакциновані першими в Ізраїлі, щоб стати прикладом для інших.

Кампанія вакцинації проти COVID-19 почалася сьогодні (19 грудня) ввечері з щеплень, зроблених прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху і міністру охорони здоров'я Йоелю Едельштейну в лікарні "Шиба". Нетаньягу і Едельштейн отримали вакцину Pfizer в їдальні головної вежі лікарні,

– повідомили ЗМІ раніше.



В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу / Фото: Getty Images

Що цікаво, після вакцинації Нетаньяху пожартував: "Це одна маленька ін'єкція для людини і величезний стрибок для нашого здоров'я. Іди, зроби щеплення!". За його словами, до кінця грудня в Ізраїлі будуть мільйони доз вакцини, "а потім ще мільйони".



В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу / Фото: Getty Images

Початок вакцинації в Ізраїлі

Вакцинацію почали робити і медичним працівникам з 20 грудня. До прикладу, у лікарні "Іхілов" в Тель-Авіві вакцинували навіть професора Роні Гамза, директора лікарні, який раніше був на посаді комісара щодо боротьби з коронавірусом.



В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу / Фото: Getty Images

Під перший етап вакцинації також потрапляють працівники психлікарень та мешканці будинків для літніх, студенти-медики, які працюють в лікарнях, рятувальники, співробітники швидкої допомоги. Решта населення Ізраїля отримає вакцину від коронавірусу на другому етапі вакцинації.

Чимало людей бажають пройти щеплення від COVID-19

Наразі в Ізраїлі є близько 700 тисяч вакцин. Міністр охорони здоров'я країни Едельштейн заявив, що вражений кількістю ізраїльтян, які зареєструвалися для отримання вакцини від коронавірусу.

Я був щасливий, дізнавшись, що центри ОГЗ буквально не витримали тиску з боку заявників. Це свідчить про відповідальність людей і про їхнє бажання пройти вакцинацію,

– пояснив він.

В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу / Фото: Getty Images

До слова, в Ізраїлі не будуть вакцинувати дітей та підлітків у віці до 16 років, одужалих від коронавірусу, вагітних та жінок, які годують дітей груддю. Не вакцинуватимуть і людей з сильною алергією на щеплення.

Також міністр прокоментував інформацію про мутацію коронавірусу у Британії. За його словами, "це викликає занепокоєння".

До слова, масову вакцинацію проти коронавірусу вже розпочали у Британії, США та Канаді. У ЄС це заплановано на 27 грудня. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не є в списку країн, які отримують вакцину найпершими.



В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу / Фото: Getty Images