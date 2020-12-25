В Ізраїлі 24 грудня 2020 року вакцину від коронавірусу отримали 74 тисячі людей. Загалом за перші дні вакцинації в державі щеплення зробили 210 тисяч людей.

Перший етап національної кампанії з вакцинації проти коронавірусу стартував у Ізраїлі 20 грудня. Про це повідомляє Times of Israel.

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Вакцинація в Ізраїлі

Наразі в Ізраїлі вакцинують проти COVID-19 медиків. Першими для заохочення населення щеплення препаратом компанії Pfizer зробили прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху і міністр охорони здоров'я країни Йоель Едельштейн.

Наразі в Ізраїлі є близько 700 тисяч доз вакцини. Едельштейн заявив, що вражений кількістю ізраїльтян, які зареєструвалися для отримання щеплення від коронавірусу.

До речі, в Ізраїлі не будуть вакцинувати дітей до 16 років, одужалих від COVID-19, вагітних та жінок, які годують дітей груддю. Також не вакцинуватимуть і людей з сильною алергією на щеплення.

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