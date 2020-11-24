У міськраді Івано-Франківська вирішили тимчасово призупинити прийом хворих до у центральної міської клінічної лікарні через навантаження на кисневу апаратуру.

Таке рішення пов’язано із значними витратами кисню в медичному закладі. Про це заявила начальниця управління охорони здоров’я міськради Марія Бойкона оперативній нараді.

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Станом на 24 листопада на кисневій підтримці у реанімаціях лікарні перебувають 28 пацієнтів та 60 пацієнтів на кисневих концентраторах та кисневих точках.

Перевитрати кисню йдуть дуже великі. Аби не було якихось надзвичайних ситуацій, аби обладнання працювало справно, погоджено тимчасове призупинення госпіталізації хворих,

– сказала Марія Бойко.

Через це пацієнтів, які надходять до ЦМКЛ, будуть госпіталізувати до 1-ї міської клінічної лікарні та в інші медзаклади району та області.

Ситуація в Івано-Франківську з коронавірусом

Руслан Марцінків, мер Івано-Франківська, розповів, що на сьогодні у місті у резерві є близько 320 ліжок для хворих на коронавірус.

Окрім цього, розгортаємо ліжко-місця у клініці Івано-Франківського медичного університету. Маємо з ними про це домовленість. Так, сьогодні медиків не може бути повністю достатньо. Втім, у нас катастрофи в цьому питанні точно немає. Завдяки розумінню лікарів ми закриваємо це питання,

– розповів Марцінків.

За його словами, у місті ухвалили рішення класти пацієнтів середньої важкості у відділення пологового центру та дитячої лікарні, адже там є кисневі точки.