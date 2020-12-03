У четвер, 3 грудня, в Італії померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Це найвища летальність в країні від початку пандемії.

За добу зареєстрували 23 255 нових хворих. Натомість днем раніше у країні зафіксували 20 709 випадків інфікування та 684 померлих внаслідок хвороби, повідомляє La Repubblica.

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Варто зауважити, що кількість людей, яких виписали за добу, трішки більша ніж кількість нових хворих – 23 474.

Раніше рекордна добова кількість померлих становила 921. Така летальність була зафіксована 27 березня, коли країна переживала колапс медичної системи.

І хоч смертність та захворюваність в країні зростають, кількість госпіталізацій в країні знижується.

Коронавірус в Італії: що відомо