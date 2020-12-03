В Італії за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19
У четвер, 3 грудня, в Італії померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Це найвища летальність в країні від початку пандемії.
За добу зареєстрували 23 255 нових хворих. Натомість днем раніше у країні зафіксували 20 709 випадків інфікування та 684 померлих внаслідок хвороби, повідомляє La Repubblica.
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Варто зауважити, що кількість людей, яких виписали за добу, трішки більша ніж кількість нових хворих – 23 474.
Раніше рекордна добова кількість померлих становила 921. Така летальність була зафіксована 27 березня, коли країна переживала колапс медичної системи.
І хоч смертність та захворюваність в країні зростають, кількість госпіталізацій в країні знижується.
Коронавірус в Італії: що відомо
- Італія посідає друге місце за смертністю від коронавірусу в Європі. Її випереджає лише Велика Британія.
- Від початку пандемії в країні померло 58 038 людей.
- Загалом в країні 1 664 829 підтверджених випадків хвороби. Натомість 846 809 пацієнтів вже одужали.
- Через зростання захворюваності Італія обмежила внутрішнє пересування громадян на час різдвяних свят. З 21 грудня по 6 січня італійці не зможуть подорожувати між регіонами. Навіть якщо їдуть до власних будинків чи в гості до родини. Виняток робитимуть для людей, які пересуваються через відрядження, з метою лікування або через надзвичайну ситуацію.
- Ломбардія, як і навесні, залишається регіоном з найважчою ситуацією.
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