В Італії виявили новий штам коронавірусу: він схожий на британський
Італійські лікарі виявили новий штам COVID-19, який схожий на британський. Фахівці стверджують, що на Апеннінах цей штам курсує вже кілька місяців – з серпня 2020 року.
Що відомо про новий штам COVID-19
Новий штам виявили у Брешії. Фахівці заявляють, що він може бути попередником британського вірусу. Про це повідомляє La Repubblica.
Цікаво Чи справді новий штам коронавірусу такий небезпечний: відповідаємо на найважливіші питання
Виявлений варіант має кілька точок мутації в білку Спайка. Як і англійський, італійський варіант також має мутацію в нервовому центрі взаємодії Спайк. Він має другу мутацію в положенні 493, що робить його білок дещо відмінним від раніше відомого вірусу,
– розповів голова Італійської асоціації вірусологів Арнальдо Карузо.
Як виявили новий різновид вірусу
- Лікарі натрапили на цей штам випадково – під час огляду пацієнта.
- Той перехворів на коронавірус у квітні 2020 році. У серпні тест знову показав позитивний результат. Кілька наступних – також були позитивні.
- Фахівці ніяк не могли зрозуміти, як людина змогла знову захворіти на коронавірус.
- Тести пацієнта вирішили перевірити у лабораторії.
- З'ясувалося, що у нього коронавірус, але іншого штаму.
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
В Італії виявили новий штам коронавірусу: він схожий на британський28 грудня 2020 , 23:05
-
Через скільки часу після одужання можна повторно захворіти на коронавірус27 грудня 2020 , 09:43
-
В десятки, а то і в сотні разів більше: лікар про засекречення смертей від COVID-19 в Україні27 грудня 2020 , 15:13