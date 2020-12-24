Родичі жертв коронавірусу COVID-19 вимагають від італійської влади грошової компенсації на загальну суму 100 мільйонів євро.

Близько 500 родичів людей, які померли через коронавірус, позиваються через "недолугі дії влади під час спалаху пандемії". Про це пише Corriere Della Sera.

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За словами родичів, смерть пацієнтів сталася через помилкові дії влади. Ініціаторами позовної заяви стали члени комітету "Noi Denunceremo", який представляє інтереси родичів померлих від COVID-19 в місті Бергамо області Ломбардія.

У заяві стверджується, що влада Ломбардії й центральний уряд допустили "серйозні промахи" щодо протидії коронавірусу, що призвело до "серйозних економічних та соціальних наслідків".

Відповідачами за позовом названі прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца та губернатор області Ломбардія Атіліо Фонтана.

Додамо, що цей комітет подав ще один позов раніше щодо надто пізнього запровадження жорсткого карантину у двох містах Ломбардії – Альцано й Нембро. Через це від COVID-19 померло більше людей, ніж могло б, вважають вони.

Коронавірус в Італії

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Італії захворіло 1 991 278 людей. 70 395 пацієнтів померли від ускладнень, 1 322 067 – одужали.

Італія – перша європейська країна, яка постраждала від глобальної пандемії.