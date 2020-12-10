Влада Китаю повідомила світу про спалах невідомої пневмонії лише наприкінці грудня 2019 року. Але декілька повідомлень з різних країн свідчать про те, що коронавірус вже тривалий час до цього циркулював за межами країни.

У зразку мазка з носогорла, який на початку грудня 2019 року взяли в Мілані у чотирирічної дитини, виявили коронавірус SARS-CoV-2. Про це повідомляє агентство ANSA з посиланням Державний університет Мілана.

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Вважається, що пандемія коронавірусу в Італії розпочалась 21 лютого 2020 року. Адже саме тоді в країні зареєстрували перший випадок інфікування.

Втім, дослідники з Державного університету Мілана виявили збудник інфекції у 4-річного хлопчика, який занедужав наприкінці листопада 2019 року. 21 листопада у маленького пацієнта з'явилися перші симптоми – кашель і нежить. Оскільки тоді ніхто не підозрював про наявність коронавірусу, то хлопчику поставили діагноз "кір".

До слова, це вже не перше повідомлення, яке вказує на циркуляцію коронавірусу в Італії до початку 2020 року. Раніше науковці виявили антитіла до коронавірусу в пробах, які були відібрані у вересні того ж року. Окрім цього, збудник інфекції виявили в стічних водах Мілана в середині грудня 2019 року.

Чому так могло статися?