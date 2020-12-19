На всій території Італії з 21 грудня оголошується карантин для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Обмеження діятимуть до 6 січня.

Жорсткий локдаун, який Італія оголосила вже вдруге, діятиме з 21 грудня до 6 січня, заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте після засідання уряду. Про це пише Corriere della Sera.

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Так, з 21 грудня зачиняються магазини, бари і ресторани. Залишати власні домівки можна у виняткових випадках – робота або стан здоров'я.

Також мають бути зачиненими всі магазини, які не торгують товарами для задоволення щоденних потреб. Переміщення людей з одного регіону в інший також забороняється, винятки не передбачені і для тих, хто має два місця проживання.

Влада Італії передбачила послаблення обмежень з 28 до 30 грудня, а також 4 січня – будуть відчинені магазини і дозволено переміщення людей без зазначення причин.

Коронавірус в Італії

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса (США), загалом з початку пандемії в Італії зафіксували 1,9 мільйона випадків інфікування. 67,9 тисячі людей померли від ускладнень. Близько 1 226 086 людей одужали.