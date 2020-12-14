У США 14 грудня розпочалась масова вакцинація проти COVID-19. Препарат виготовили фірми Pfizer та BioNTech. Протягом місця вакцину планують ввести 20 мільйонам американців.

Однією з перших вакцину отримала медсестра з реанімації

Однією з перших, хто отримав вакцину у штаті Нью-Йорк, стала медсестра з реанімаційного відділення. Про це повідомляє The Hill.

До теми В Німеччині розпочнуть вакцинацію у кінці грудня

Я не відчула жодної відмінності з попередніми своїми вакцинаціями,

– сказала Сандра Ліндсі.

На першу вакциновану американку одразу відреагував у твіттері президент Дональд Трамп. Він написав: "Вітання США! Вітання світу!"

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Протягом грудня у США вакцинують 20 мільйонів американців

Зазначимо, що лише протягом грудня у США планують вакцинувати від COVID-19 близько 20 мільйонів людей. У пріоритетних групах – медичні працівники та мешканці будинків для літніх людей.

Я вірю, що це та зброя, яка може покласти край цій війні,

– повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Протягом 14 грудня вакцину доставлять в 145 центрів вакцинації. Наступного дня – в 425 лабораторій. Умови перевезення та зберігання препарату дуже складні – мінус 70 градусів за Цельсієм.

Цікаво! Президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не планує вакцинуватись від коронавірусу. Проте глава Білого дому не виключає, що зробить це пізніше.



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