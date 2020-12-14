Історична вакцинація: у США розпочалось масштабне щеплення проти коронавірусу
У США 14 грудня розпочалась масова вакцинація проти COVID-19. Препарат виготовили фірми Pfizer та BioNTech. Протягом місця вакцину планують ввести 20 мільйонам американців.
Однією з перших вакцину отримала медсестра з реанімації
Однією з перших, хто отримав вакцину у штаті Нью-Йорк, стала медсестра з реанімаційного відділення. Про це повідомляє The Hill.
До теми В Німеччині розпочнуть вакцинацію у кінці грудня
Я не відчула жодної відмінності з попередніми своїми вакцинаціями,
– сказала Сандра Ліндсі.
На першу вакциновану американку одразу відреагував у твіттері президент Дональд Трамп. Він написав: "Вітання США! Вітання світу!"
Протягом грудня у США вакцинують 20 мільйонів американців
Зазначимо, що лише протягом грудня у США планують вакцинувати від COVID-19 близько 20 мільйонів людей. У пріоритетних групах – медичні працівники та мешканці будинків для літніх людей.
Я вірю, що це та зброя, яка може покласти край цій війні,
– повідомив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.
Протягом 14 грудня вакцину доставлять в 145 центрів вакцинації. Наступного дня – в 425 лабораторій. Умови перевезення та зберігання препарату дуже складні – мінус 70 градусів за Цельсієм.
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