В Іспанії створять реєстр осіб, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19
Влада Іспанії планує розпочати ведення спеціальної картотеки з іменами людей, які відмовились зробити щеплення вакциною проти коронавірусу. Доступ до реєстру отримають всі країни Євросоюзу
В Іспанії створять реєстр громадян, які відмовилися робити щеплення від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоровʼя країни Сальвадор Ілла, пише видання ВВС.
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Буде створено реєстр, який буде передаватися нашим європейським партнерам, тих людей, які відмовилися від запропонованої вакцини,
– сказав Сальвадор Ілла.
Міністр пояснив, що цей реєстр не буде оприлюднений на широкий загал. Документ також буде створений із максимальною повагою до захисту даних.
Його створять для того, щоби показати, що в системі немає помилки і що цим людям давали можливість вакцинуватися.
Так, в Іспанії вакцинація не є обов’язковою, але міністр вважає, що щеплення від коронавірусу є єдиним способом перемогти коронавірусну інфекцію.
Коронавірус в Іспанії
В Іспанії, згідно з результатами дослідження Міністерства охорони здоров'я країни, коронавірусом інфікувався кожен десятий.
Найчастіше на COVID-19 хворіють медпрацівники. Уже 17% медиків підхопили коронавірус. Також одні з найвищих показників виявлених антитіл – у жінок, що опікуються літніми людьми або неповносправними, – 14 – 16% з них інфіковані.
Станом на 29 грудня в країні виявили 1 879 413 випадків коронавірусу, з них 50 тисяч – летальні. Поки одужали лише 150 тисяч.
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