В Іспанії сподіваються на формування колективного імунітету до осені 2021 року
Влада Іспанії розраховує на формування колективного імунітету щодо коронавірусу до осені 2021 року. Імунітет зумовить кількість щеплених людей та тих, хто перехворів.
Припускають, що на той час будуть щеплені понад 2 третини населення, повідомляє el digitalclm.
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Проте директор ISGlobal Analysis-La Caixa Foundation Рафаель Віласанжуан зауважив, що вакцина проти коронавірусу не буде генерувати груповий імунітет, поки з'явиться великий відсоток вакцинованих. Експерт попередив, що у 2021 році лише 20% населення світу будуть щеплені.
Що кажуть в уряді
Проте в уряді Іспанії вважають, що через 5 – 6 місяців ситуація покращиться. Все тому, що колективний імунітет має сформуватися внаслідок вакцинації, а також кількості тих, хто вже перехворів COVID-19.
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