Влада Іспанії розраховує на формування колективного імунітету щодо коронавірусу до осені 2021 року. Імунітет зумовить кількість щеплених людей та тих, хто перехворів.

Припускають, що на той час будуть щеплені понад 2 третини населення, повідомляє el digitalclm.

До речі Іспанія планує знову приймати туристів: коли саме

Проте директор ISGlobal Analysis-La Caixa Foundation Рафаель Віласанжуан зауважив, що вакцина проти коронавірусу не буде генерувати груповий імунітет, поки з'явиться великий відсоток вакцинованих. Експерт попередив, що у 2021 році лише 20% населення світу будуть щеплені.

Що кажуть в уряді

Проте в уряді Іспанії вважають, що через 5 – 6 місяців ситуація покращиться. Все тому, що колективний імунітет має сформуватися внаслідок вакцинації, а також кількості тих, хто вже перехворів COVID-19.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Іспанії на коронавірус захворіли понад 1,7 мільйона людей. Понад 47 тисяч хворих померли.

Варто прочитати Які країни ввели локдаун через загострення ситуації з коронавірусом