В Іспанії на коронавірус уже захворіли щонайменше 4,7 мільйона осіб. Згідно з результатами дослідження Міністерства охорони здоров'я країни, недугою інфікувався кожен десятий.

У липні показники були значно меншими

Фахівці стверджують, що значно більше недуга поширювалась під час другого спалаху – влітку та восени. Про це інформує Anadolu.

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У липні результати схожого дослідження демонстрували показник лише у 5% загального зараження.

Таким чином, кількість ймовірно інфікованих в країні значно перевищує дані офіційної статистики. Адже станом на 15 грудня в Іспанії COVID-19 підтвердили у 1 мільйона 751 тисячі осіб.

Найчастіше вірусом інфікуються медпрацівники

Зазначимо, що тестування у рамках дослідження проводили протягом 16 – 29 листопада. Тести на антитіла робили у вибірці з 51 400 осіб.

Найчастіше коронавірусом інфікувались медпрацівники. Уже 17% медиків підхопили коронавірус. Також одні з найвищих показників виявлених антитіл – у жінок, що опікуються літніми людьми або неповносправними, – 14 – 16% з них інфіковані.