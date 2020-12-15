В Іспанії на COVID-19 перехворів вже кожний десятий: результати дослідження
В Іспанії на коронавірус уже захворіли щонайменше 4,7 мільйона осіб. Згідно з результатами дослідження Міністерства охорони здоров'я країни, недугою інфікувався кожен десятий.
У липні показники були значно меншими
Фахівці стверджують, що значно більше недуга поширювалась під час другого спалаху – влітку та восени. Про це інформує Anadolu.
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У липні результати схожого дослідження демонстрували показник лише у 5% загального зараження.
Таким чином, кількість ймовірно інфікованих в країні значно перевищує дані офіційної статистики. Адже станом на 15 грудня в Іспанії COVID-19 підтвердили у 1 мільйона 751 тисячі осіб.
Найчастіше вірусом інфікуються медпрацівники
Зазначимо, що тестування у рамках дослідження проводили протягом 16 – 29 листопада. Тести на антитіла робили у вибірці з 51 400 осіб.
Найчастіше коронавірусом інфікувались медпрацівники. Уже 17% медиків підхопили коронавірус. Також одні з найвищих показників виявлених антитіл – у жінок, що опікуються літніми людьми або неповносправними, – 14 – 16% з них інфіковані.
Яка статистика COVID-19 в Іспанії?
Станом на 15 грудня в країні виявили 1 751 884 випадки коронавірусу, з них 48 тисяч – летальні. Поки одужали лише 150 тисяч.
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