В Іспанії повідомили, що всі громадяни, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусної інфекції, будуть поставлені на облік.

Реєстр тих, хто відмовився від вакцинації, буде вести Міністерство охорони здоров'я Іспанії. Про це пише видання El Mundo.

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Це випливає з оновленої стратегії вакцинації проти коронавірусу. Що цікаво, сама вакцинація проти COVID-19 буде добровільною в країні.

Найімовірніше, в Іспанії затвердять вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech 27 грудня. На першому етапі вакцинація буде проводитися громадянам з групи ризику, медичному персоналу і співробітникам будинків людей похилого віку.

Крім того, в Іспанії планують проводити вакцинацію тим, хто вже перехворів коронавірус COVID-19.

Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech