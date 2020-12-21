В Іспанії будуть вести облік тих, хто відмовиться від вакцини проти коронавірусу
В Іспанії повідомили, що всі громадяни, які відмовилися від вакцинації проти коронавірусної інфекції, будуть поставлені на облік.
Реєстр тих, хто відмовився від вакцинації, буде вести Міністерство охорони здоров'я Іспанії. Про це пише видання El Mundo.
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Це випливає з оновленої стратегії вакцинації проти коронавірусу. Що цікаво, сама вакцинація проти COVID-19 буде добровільною в країні.
Найімовірніше, в Іспанії затвердять вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech 27 грудня. На першому етапі вакцинація буде проводитися громадянам з групи ризику, медичному персоналу і співробітникам будинків людей похилого віку.
Крім того, в Іспанії планують проводити вакцинацію тим, хто вже перехворів коронавірус COVID-19.
Що відомо про вакцину від Pfizer та BioNTech
- За даними EMA, велике клінічне випробування показало, що Comirnaty ефективно запобігає COVID-19 у людей віком від 16 років.
- Загалом у дослідженні взяли участь близько 44 000 людей. Перша половина отримала вакцину, а друга – плацебо.
- Ефективність вакцини під час клінічних випробувань становила 95%. Рівень ефективності зберігався таким же серед людей старше 75 років, а також серед різних гендерних, расових та етнічних груп.
- Comirnaty – це двокомпонентний препарат, який вводять в руку. Інтервал між ін'єкціями повинен становити щонайменше 21 день.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату, як правило, легкої або середньої важкості й минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін’єкції, втома, головний біль, біль у м’язах та суглобах, озноб та лихоманка.
- Вакцина від Pfizer та BioNTech 11 грудня отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
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