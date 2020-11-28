В Ірландії завдяки пом'якшенню карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією COVID-19, на роботу зможуть повернутися від 100 до 150 тисяч людей.

З наступного тижня в Ірландії знову запрацюють усі магазини, ресторани, тренажерні зали та паби. Про це у п'ятницю, 27 листопада, заявив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар, пише видання The Guardian.

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Варадкар розповів, що від вересня, коли уряд повернувся до посилення обмежень, кількість людей, які претендують на тимчасові виплати, зросла до 150 тисяч.

Нагадаємо, що з 21 жовтня Ірландія ввела жорсткий карантин, заборонивши роботу магазинів, перукарень, салонів краси тощо. Тоді у країні відкритими залишилися лише продуктові маркети й аптеки. Тоді дві третини з громадян, які претендували на тимчасові виплати, звернулися по допомогу.



Ірландія послаблює карантин / Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр закликав громадян, які планують повернутися до Ірландії з-за кордону на різдвяні свята, не подорожувати без необхідності, або ж дотримуватися протиепідемічних заходів.

До слова, МЗС Ірландії дозволило різдвяному персонажу Санта Клаусу подорожувати країною під час карантину. Тепер він може не відбувати двотижневу самоізоляцію.