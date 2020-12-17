Вчені з Австралії провели найбільше дослідження про роль тестостерону для запобігання діабету 2 типу. Результати досить обнадійливі.

Науковці з університету Сіднея, Мельбурнських університетів, Південно-Австралійського інституту охорони здоров'я та медичних наук (Аделаїда, Австралія) провели масштабне дослідження, яке підтверджує, що регулярні ін'єкції тестостерону можуть знизити ризик розвитку діабету 2 типу та навіть вилікувати від нього на ранньому етапі розвитку. Робота опублікована в журналі The Lancet Diabetes & Endocrinology.

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Вчені провели рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване випробування, яке тривало 2 роки. До експерименту було залучено 1007 чоловіків віком від 50 до 74 років, які мають ожиріння або надмірну вагу, з окружністю талії 95 сантиметрів і більше. Концентрація тестостерону у їхніх зразках була не вищою 14 наномоль на літр, але без патологічного гіпогонадизму і порушеної толерантності до глюкози.

Учасників експерименту випадковим чином розподілили на дві групи. 504 людям робили внутрішньом'язові ін'єкції ундеканоату тестостерону впродовж 6 тижнів, а потім кожні 3 місяці впродовж двох років. Інші 503 людини весь цей час отримували плацебо.

Усім учасникам дослідження надали доступ до програми здорового способу життя. 30% чоловіків з обох груп відвідували зустрічі, а 70% виконували рекомендовану кількість вправ. Впродовж експерименту кожен чоловік схуд в середньому на 4 кілограми. Найпоширенішим побічним ефектом при терапії тестостероном було збільшення кількості еритроцитів, червоних кров'яних тілець, які впливають на процес згортання крові.

Результати дослідження

У 21% добровольців (87 з 413) з групи плацебо розвинувся діабет другого типу.

Лише 12% чоловіків (55 з 443), яким кололи тестостерон, стикнулися з діабетом.

4 учасники дослідження померли.

У чоловіків, яким давали гормон, рівень цукру в крові натще був нижчим, а ще у них трохи покращилася сексуальна функція і збільшилася м'язова маса.

Ефект лікування не залежав від вихідного рівня гормону.

Але важливо розуміти, що ін'єкції гормону не можна вважати панацеєю. Найефективніше боротися з діабетом або запобігати йому можна за допомогою здорового способу життя.

Довгострокова безпека тестостерону для запобігання діабету 2 типу невідома. І якщо лікування тестостероном й може бути варіантом для деяких чоловіків,то перед цим рішенням необхідна ретельна оцінка фізичного і психічного здоров'я.