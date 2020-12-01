Дослідники встановили, що носії різних мов відчувають біль залежно від того, якою мовою розмовляють.

Психологи з університету Маямі встановили, що носії іспанської та англійської мови по-різному відчувають біль. Дослідження опубліковане в журналі Affective Science.

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Ясна річ, що у різних мовах відчуття описуються по-різному. Але виявляється, та чи інша мова впливає і на їхнє сприйняття.

Зокрема, дослідники провели експеримент, в якому взяли участь 80 двомовних латиноамериканців. Вони були представниками двох різних культур, хоч однаково володіли англійської та іспанською мовами.

Науковці прикладали до внутрішньої сторони передпліччя учасників теплові носії, які завдають біль. Згодом люди розповідали про пережиті відчуття. Окрім цього, фахівці самостійно відстежували фізіологічні реакції добровольців, зокрема: пітливість долонь, частоту серцевих скорочень тощо.

Під час минулих експериментів було встановлено, що між англо- та іспаномовними носіями існує різниця в когнітивних процесах. Вони по-різному запам'ятовують окремі події або ж категоризують їх.

Результати дослідження: