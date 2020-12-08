В індійському місті Елуру (штат Андхра-Прадеш) через спалах невідомої хвороби, яка не пов'язана з коронавірусом, померла одна людина померла, а понад 450 потрапили до лікарні.

Як пише видання The Guardian, 45-річний чоловік, який потрапив до лікарні із симптомами, переніс серцевий напад і помер. Ситуацію прокоментував інспектор округу Західний Годаварі в штаті Андхра-Прадеш Долла Джоші Рой.

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За його словами, під час вихідних сотні людей у ​​місті Елуру мали нудоту, припадки і головний біль. У деяких людей пінилося у роті. 455 людей госпіталізували, вже 200 з них виписали.

"Ми провели тести на коронавірус і отримали негативні результати. Так що ми знаємо, що це не він", – сказав Долла Джоші Рой.

Збудник хвороби невідомий

Медики повідомляють, що у більшості хворих спостерігаються непритомність, запаморочення, головний біль і симптоми епілепсії.

"Збудник хвороби не виявлено. Зразки води, харчові продукти і зразки крові хворих відправлені для аналізу у лабораторію судово-медичної експертизи", – коментують представники місцевих органів охорони здоров’я.

Серед причин, чому сталося масове зараження, можуть бути: забруднення повітря або вживання недоброякісних продуктів.

Лікарі-спеціалісти все ще працюють над з’ясуванням причини цієї хвороби, і ми чекаємо результатів від лабораторій. Це може бути харчова або водна, повітряна або якась інша хвороба. Але ми знаємо, що це було дуже локально, постраждалі люди жили в одному місті,

– додав інспектор округу.