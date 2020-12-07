У місті Елуру на півдні Індії одна людина померла від невідомої хвороби. З такими ж симптомами госпіталізували 315 людей.

За неофіційною інформацією, ще 50 осіб лікуються у приватних лікарнях. Про це повідомили на сайті The Hindu.

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Які симптоми

Усі хворі здали тести на COVID-19, вони виявилися негативними. У пацієнтів спостерігалися:

запаморочення;

головний біль;

симптоми епілепсії.

Причина захворювання

Наразі невідомо, що саме стало збудником хвороби. На експертизу відправили зразки води, харчових продуктів і крові.

Представники місцевих органів охорони здоров'я не виключають, що сталося масове зараження внаслідок забруднення повітря або отруєння через вживання неякісних продуктів. Пацієнти досить швидко одужують. З лікарень вже виписали 170 осіб.

Невідома хвороба в Сенегалі: що відомо

У західній частині Сенегалу в Африці виявили невідому хворобу, якою інфікувались понад 100 рибаків.

Першим захворів 20-річний хлопець. У нього спостерігались везикулярний висип, набряк обличчя, сухість губ і подразнення очей.

Влада Сенегалу досі намагається з'ясувати походження таємничої хвороби, дослідники поки не встановили причини.

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