Австралійські дослідники виявили, що перехворілі на COVID-19 люди мають імунний захист від хвороби щонайменше 8 місяців. Це перше дослідження, яке свідчить про такий тривалий імунітет до коронавірусу.

Багато попередніх досліджень демонстрували, що рівень антитіл до коронавірусу знижується вже за декілька місяців після хвороби. Це викликало побоювання та ставило під сумнів ефективність вакцин. Але нове дослідження, опубліковане у журналі Science Immunology, показує обнадійливі результати.

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Загалом у роботі науковців йдеться, що специфічні клітини в імунній системі – В-клітини пам'яті – "запам'ятовують" інфікування коронавірусом. І коли вірус вдруге намагається проникнути в організм, ці клітини запускають захисну імунну відповідь шляхом швидкого вироблення захисних антитіл.

Як проводилось дослідження

Вчені з університету Монаша, Альфредського науково-дослідного альянсу та Інституту Бернета відібрали 36 зразків крові у 25 пацієнтів через 4 та 242 дні після їхнього інфікування.

Як і в інших дослідженнях, які вивчали лише реакцію антитіл, дослідники виявили, що кількість антитіл проти коронавірусу почала знижуватися вже через 20 днів після інфікування.

Однак у всіх пацієнтів продовжували виявляти В-клітини пам'яті, які розпізнавали 1 із 2 компонентів вірусу SARS-CoV-2, а саме: S-білок та нуклеокапсид.

І, що дуже важливо, ці специфічні В-клітини пам’яті були стабільними усі 8 місяців після зараження.

Результати роботи австралійських вчених дарують надію, що ефективність будь-якої вакцини проти вірусу таки буде триматися досить тривалий термін. Також це пояснює, чому за весь час пандемії є так мало прикладів справжнього повторного інфікування коронавірусом серед мільйонів хворих.