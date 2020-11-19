Вчені провідних американських лабораторій дослідили кілька важливих складових імунної відповіді в зразках крові перехворілих на COVID-19 пацієнтів і виявили, що у більшості є всі шанси ніколи не заразитися коронавірусом повторно.

Під час дослідження, опублікованого у вигляді препринта, вчені зібрали зразки крові 185 чоловіків і жінок у віці від 19 до 81 року, які перенесли COVID-19. У багатьох з них було легке перебіг захворювання, яке не потребує госпіталізації, пише biorxiv.

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Особливість нового дослідження

Дослідники поставили перед собою завдання вивчити ключові складові імунної відповіді до вірусу і проаналізувати їх зміни з плином часу: антитіла, В-клітини (вони виробляють антитіла), а також два типи Т-клітин, які знищують інфіковані клітини.

Більшість подібних досліджень включало тільки динаміку зростання і зниження титру антитіл, що не дозволяло отримати повну картину.

Стійкий імунітет до коронавірусу

Автори дослідження з'ясували, що у більшості учасників антитіла зберігалися протягом перших шести місяців з тенденцією до зниження концентрації, причому їх рівень у різних людей відрізнявся іноді у 200 разів.

Кількість Т-клітин зменшувалася повільно, в той час, як кількість В-лімфоцитів тільки збільшувалася з часом, і це стало великим відкриттям для вчених.

На їхню думку, це говорить про те, що імунітет до коронавірусу може тривати роками, надійно захищаючи від повторного зараження. Якщо ці дані підтвердяться, можливо, необхідність у щорічній вакцинації від SARS-Cov-2 відпаде.

Повторні зараження

Водночас з різних країн надходять повідомлення про підтверджені випадки повторного зараження коронавірусом – нині офіційно зареєстровано 23 таких пацієнти.

Існує гіпотеза, що повторно заразитися можуть лише люди з імунодефіцитними станами. Наприклад, після хімії та променевої терапії, люди з ВІЛ та іншими захворюваннями, які вражають імунну систему.