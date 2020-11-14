Ідея має заряджати, – Зеленський про програму "Здорова нація"
Зеленський ініціював розробку національної програми "Здорова нація". У часи пандемії COVID-19 тема здоров'я, за словами політика, особливо важлива.
Держава має забезпечити людині "базовий набір" для міцного здоров'я. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму влозі, оприлюдненому в телеграм-каналі.
До речі Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": що це означає
За словами глави держави, йдеться не лише про фізичні речі, а й корисні звички, активність, профілактику. Президент наголосив, що українці мають бути долучені до спорту з дитинства та займатись ним все життя.
Я переконаний, ідея бути здоровим має заряджати,
– зауважив Зеленський.
Що відомо про програму "Здорова нація"
- Програма міститиме рекомендації для зміцнення здоров'я, профілактики різних хвороб та подолання наслідків.
- Українцям надаватимуть інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень, а також про перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму та зміцнення імунітету.
- Крім того, пропонували долучити до програми спортсменів, які перехворіли на COVID-19, аби вони ділились своїм досвідом.
Дивіться відеозвернення Зеленського:
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