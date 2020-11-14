Зеленський ініціював розробку національної програми "Здорова нація". У часи пандемії COVID-19 тема здоров'я, за словами політика, особливо важлива.

Держава має забезпечити людині "базовий набір" для міцного здоров'я. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму влозі, оприлюдненому в телеграм-каналі.

До речі Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": що це означає

За словами глави держави, йдеться не лише про фізичні речі, а й корисні звички, активність, профілактику. Президент наголосив, що українці мають бути долучені до спорту з дитинства та займатись ним все життя.

Я переконаний, ідея бути здоровим має заряджати,

– зауважив Зеленський.

Що відомо про програму "Здорова нація"

Програма міститиме рекомендації для зміцнення здоров'я, профілактики різних хвороб та подолання наслідків.

Українцям надаватимуть інформацію про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень, а також про перелік вітамінів, необхідних для підтримки здорового організму та зміцнення імунітету.

Крім того, пропонували долучити до програми спортсменів, які перехворіли на COVID-19, аби вони ділились своїм досвідом.

Зверніть увагу! Зеленський 9 листопада повідомив, що захворів на коронавірус. Наразі політик перебуває на лікуванні у "Феофанії".

Дивіться відеозвернення Зеленського: