У Сенегалі виявили спалах невідомої хвороби зі специфічними симптомами. За різними даними, станом на 20 листопада у республіці зареєстровано 500 – 700 випадків зараження.

Невідому інфекцію, яка поширюється на заході Сенегалу, діагностували у щонайменше 500 рибалок, повідомляє портал Nuev Dia. Згідно з даними деяких місцевих ЗМІ, захворіли вже 700 людей.

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Найбільше хворих виявили у містах Мбур і Рюфіске, але випадки зараження реєструють також у Сен-Луї, Мбао, Туба-Діало і Єні. Інфікованих одразу поміщають на карантин у мобільний госпіталь, який розгорнули у місті Рюфіске.

Невідома хвороба в Сенегалі – перші симптоми Струпи на шкірі (висип), зокрема на обличчі, кінцівках. У деяких хворих з'являються на геніталіях.

Дерматит;

Головний біль;

Підвищена температура.

Поки що немає переконливих доказів причин появи цієї хвороби. Але вважається, що джерелом стала вода у відкритому океані.

Не виключають токсичне забруднення або водорості. Зокрема, у соціальних мережах поширюють відео, на яких видно купу сміття і мертву рибу.

Thiaroy sur mer ...

Le mal est profond très profond! pic.twitter.com/frX6NITo9M — SAVE DAKAR (sn) (@SAVE_DAKAR) November 19, 2020

Місцева влада провела екстрену нараду. Мерія закликала населення, а особливо рибалок, уникати водойм найближчими днями.

Що відомо про хворобу в Сенегалі

Про спалах невідомої недуги повідомили 17 листопада. Але першого хворого було виявлено 12 числа цього ж місяця.

Першим захворів 20-річний хлопець. У нього спостерігались везикулярний висип, набряк обличчя, сухість губ і подразнення очей.

Військово-морський флот Сенегалу планує відібрати проби води для аналізу.

Зразки, які відібрали в інфікованих пацієнтів, відправили в лабораторію.

Місцевий Департамент охорони здоров'я проводить епідеміологічне розслідування.



Перший хворий у Сенегалі / Фото Sebas Tempone