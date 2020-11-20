Невідома хвороба в Сенегалі набирає обертів: вже виявили від 500 до 700 хворих – фото, відео
У Сенегалі виявили спалах невідомої хвороби зі специфічними симптомами. За різними даними, станом на 20 листопада у республіці зареєстровано 500 – 700 випадків зараження.
Невідому інфекцію, яка поширюється на заході Сенегалу, діагностували у щонайменше 500 рибалок, повідомляє портал Nuev Dia. Згідно з даними деяких місцевих ЗМІ, захворіли вже 700 людей.
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Найбільше хворих виявили у містах Мбур і Рюфіске, але випадки зараження реєструють також у Сен-Луї, Мбао, Туба-Діало і Єні. Інфікованих одразу поміщають на карантин у мобільний госпіталь, який розгорнули у місті Рюфіске.
- Струпи на шкірі (висип), зокрема на обличчі, кінцівках. У деяких хворих з'являються на геніталіях.
- Дерматит;
- Головний біль;
- Підвищена температура.
Поки що немає переконливих доказів причин появи цієї хвороби. Але вважається, що джерелом стала вода у відкритому океані.
Не виключають токсичне забруднення або водорості. Зокрема, у соціальних мережах поширюють відео, на яких видно купу сміття і мертву рибу.
Місцева влада провела екстрену нараду. Мерія закликала населення, а особливо рибалок, уникати водойм найближчими днями.
Що відомо про хворобу в Сенегалі
- Про спалах невідомої недуги повідомили 17 листопада. Але першого хворого було виявлено 12 числа цього ж місяця.
- Першим захворів 20-річний хлопець. У нього спостерігались везикулярний висип, набряк обличчя, сухість губ і подразнення очей.
- Військово-морський флот Сенегалу планує відібрати проби води для аналізу.
- Зразки, які відібрали в інфікованих пацієнтів, відправили в лабораторію.
- Місцевий Департамент охорони здоров'я проводить епідеміологічне розслідування.
Перший хворий у Сенегалі / Фото Sebas Tempone
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