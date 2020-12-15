В Україні впроваджують тестування людей, які контактували з хворими на COVID-19. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що через це можна очікувати зростання показників захворюваності.

Контактних осіб будуть в Україні тестувати швидкими тестами на антиген. А це може привести до збільшення показників захворюваності COVID-19. Такий прогноз озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Свободи слова" 14 грудня, пише 24 канал.

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"Ми впровадили так зване скринінгове тестування, коли ми тестуємо контактних хворих. Ми вже почали його експрес-тестами на антиген – це швидкі тести, за 15 хвилин (буде результат – 24 канал)", – розповів міністр.

І ми розуміємо, що кількість виявлених хворих може зрости, адже зараз безсимптомних ми не бачимо,

– наголосив Степанов.

З хороших новин, за словами глави МОЗ, – те, що за минулий тиждень кількість госпіталізованих із COVID-19 знизилася у порівнянні з тижнем до того (майже на 1000 людей). Однак 28 000 хворих все ще в перебувають в лікарнях.

Водночас лабораторії, які роблять тести, зараз не завантажені на 100%, черг на тести немає. З цього всього Степанов зробив висновок, що "ситуація стабілізувалася".

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У цьому ж ефірі, до слова, Максим Степанов обурювався через малі зарплати медиків: