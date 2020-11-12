За добу 11 листопада серед військових та працівників ЗСУ виявили 199 хворих на коронавірус. Наразі від недуги лікуються 2 326 осіб.

Вдалось одужати від COVID-19 5 036 військовим. На жаль, 20 людей померли від ускладнень. Про це інформує пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

До теми В Україні на коронавірус захворіло ще 11 057 людей: статистика

На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 437 людей. У 97 військовослужбовців термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби.

Що відомо про нові випадки коронавірусу у ЗСУ

Із 199 хворих, яким 11 листопада діагностували коронавірус, 30 перебувають у лікарнях:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України;

Мукачівський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Маріупольський, Полтавський та Запорізький військові госпіталі – по 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 5 військовослужбовців;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України;

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, 59 військовий мобільний госпіталь, Миколаївський, Житомирський – по 1 військовослужбовцю;

Чернівецький військовий госпіталь – 1 працівник ЗС України;

Київська МКЛ та Сарненська ЦРЛ – по 1 працівнику ЗС України.

На лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 169 осіб. Найбільше – на Київщині та Львівщині. Їхній стан задовільний.

Важливо! У командуванні Медичних сил ЗСУ підкреслили, що найчастіше військові інфікуються під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.