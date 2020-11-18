В Одесі медична система не витримує навантаження, колапс розпочався з середини вересня. Місць в лікарнях критично не вистачає. І якщо ще на початку жовтня в лікарню госпіталізовували тільки з серйозним ураженням легенів, то тепер місць немає навіть по знайомству.

Кисню в лікарнях бракує ще з вересня

Відтоді ситуація в Одесі не змінилася, а лише погіршилася. Про це розповіла одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, пише Обозреватель.

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У вересні пацієнти билися за кисень, видираючи маску один у одного. Була велика проблема, на всіх не вистачало концентраторів. Влада останні 8 місяців пр*ср*ла, вибачте,

– обурилась волонтерка.

За її словами проблему з поставками кисню наче вирішили, але досі немає налагодженого розведення по лікарнях, а концентратори будуть тільки в середині грудня.

Волонтер розповіла про одну з одеських лікарень, де 70% ліжок забезпечено киснем (уряд вважає це дуже високим показником). Але із 340 пацієнтів, які перебувають там на лікуванні, кисень потрібен для 300. Тобто ось ці 70% не рятують.

Найбільша проблема – "допоможіть потрапити в стаціонар"

Катерина Ножевнікова розповіла, що останні 5 днів в одеські лікарні не приймають людей із сатурацією вище 80%. А це вже реанімація!

При цьому волонтерка визнала, що попри важку ситуацію, одесити дійсно досі не носять масок: з 10 людей її одягає хіба що один.

З тестуванням справи теж погані

З 10 пацієнтів тестів ПЛР немає у 8. Попри повну клінічну картину, в статистику вони не потрапляють. Буває таке, що люди вмирають, так і не дочекавшись свого тесту.

Одеські ЗМІ повідомили, що станом на вівторок, 17 листопада, в міських лікарнях вільними залишалися тільки 35 ліжок для ковідних хворих.