Хвора на коронавірус британка народила двійню, перебуваючи у комі
У Великій Британії хвора на COVID-19 вагітна жінка впала в кому. Вона прокинулась за декілька тижнів після того, як народила двійнят.
Хлопчик та дівчинка народилися на 26-му тижні вагітності. При появі на світ вони важили всього 850 і 770 відповідно, повідомляє DW.
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Породілля перебувала у комі 4 тижні й прокинулася аж через 16 днів після кесаревого розтину.
Немовлят виписали з лікарні лише через 4 місяці після народження.
До слова, нещодавно британські вчені повідомили, що через пандемію COVID-19 кількість дітей, які народжуються мертвими, зросла удвічі по всьому світу.
Все через те, що вагітні жінки стали значно частіше відкладати звернення до лікаря через страх інфікуватися коронавірусом та карантинні обмеження.
Що варто знати про коронавірус і вагітність
- Досі бракує ґрунтовних досліджень і рекомендацій для вагітних. Щодня інформація змінюється, але в основному відомо, що коронавірус не викликає патологій у немовлят, які народилися у інфікованих матерів.
- Наймасштабніше дослідження на цю тему демонструє, що у породіль з COVID-19 вищі ризики потрапити у відділення інтенсивної терапії, ніж у невагітних жінок такого ж віку.
- Хворі на коронавірус породіллі частіше переживають передчасні пологи.
- Поки що достеменно не говорять, чи передається коронавірус внутрішньоутробно. Так, різні роботи вчених надають різну інформацію. У липні стало відомо про випадок, коли вірус передався від матері до дитини через плаценту. Жінка народила в березні у Парижі.
- Під час одного з досліджень виявили патологічні зміни в плаценті хворих на коронавірус породіль. Більшість дітей народилися здоровими та у нормальний термін, тож лікарі навіть не очікували побачити такий результат.
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