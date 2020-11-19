У Великій Британії хвора на COVID-19 вагітна жінка впала в кому. Вона прокинулась за декілька тижнів після того, як народила двійнят.

Хлопчик та дівчинка народилися на 26-му тижні вагітності. При появі на світ вони важили всього 850 і 770 відповідно, повідомляє DW.

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Породілля перебувала у комі 4 тижні й прокинулася аж через 16 днів після кесаревого розтину.

Немовлят виписали з лікарні лише через 4 місяці після народження.

До слова, нещодавно британські вчені повідомили, що через пандемію COVID-19 кількість дітей, які народжуються мертвими, зросла удвічі по всьому світу.

Все через те, що вагітні жінки стали значно частіше відкладати звернення до лікаря через страх інфікуватися коронавірусом та карантинні обмеження.

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