Раніше волонтерка Леся Литвинова допомагала паліативним пацієнтам. Нині ж через спалах коронавірусу додалися ще й хворі на COVID-19.

Благодійний фонд, яким керує Литвинова, допомагає пацієнтам отримати кисень. Детальніше про це розповіли у матеріалі журналісти 24 каналу.

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Всього в наявності організації – понад 200 апаратів. І більша частина – ще у хворих.

Людина приносить відповідні документи або надсилає їх вайбером. Потім отримує концентратор на той час, який потрібен. Ми не обмежуємо термін. Комусь треба тиждень, щоб відновитися після лікарні, а комусь – довічно,

– зазначила Литвинова.

Кому надають концентратор

Кисневий концентратор – напівпобутовий прилад. Волонтери ствердили, що надають апарати тим, хто вже виписався з лікарні, утім ще потребує кисневої реабілітації. Однак і в самих медзакладах кисню досі бракує.



Кисневі концентратори благодійного фонду / Скриншот з відео

Наразі менше половини ліжкомісць обладнані киснем, а має бути – щонайменше 80%. Тож кисневі концентратори стають у пригоді.

Яка дія пристрою

Однак орендувати апарат для дихання киснем наразі майже неможливо. Це коштує це від 2 до 10 тисяч гривень на місяць. Ціна залежить від потужностей приладу.

Утім фахівці пояснили, концентратори лише збагачують повітря киснем, а не видають медичний продукт. І якщо для домашньої реабілітації – це порятунок, то для медзакладів панацеєю можуть бути спеціальні кисневі станції. Такі резервуари забезпечують киснем одну столичну лікарню упродовж кількох днів.

Які резервуари забезпечують лікарні

У Київській міській клінічній лікарні № 6 запевнили, що готують документацію на ще одну місткість – більшу. Адже централізована подача кисню якісніша та дешевша, ніж концентратори.

Ми рахували на 100 ліжкомісць. Брали для порівняння кисневий концентратор з потужністю 150 літрів на хвилину. Його вартість була 4 мільйони гривень,

– наголосив експерт у галузі виготовлення медичного кисню Олег Настасяк.



Киснева станція лікарні / Скриншот з відео

Він додав, що для того, аби поставити обладнання з потужністю 150 – 160 літрів на хвилину, потрібно 120 тисяч гривень.

Концентратори українського виробництва

Концентраторів українського виробництва поки що немає. Тож для лікарень закуповують іноземні апарати, різної потужності та за різними цінами – від 50 до 200 тисяч гривень за штуку.



Кисневі концентратори різної потужності / Скриншот з відео

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, централізовану подачу кисню організувати швидко неможливо: немає місткостей для зберігання.