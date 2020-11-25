Попри відкриття, є низка чинників, які можуть збільшити ризик інфікування. Нагадаємо, до цього моменту було добре відомо, що діти ще й набагато легше переносять коронавірусну інфекцію.

Нове дослідження групи лікарів з США підтвердило, що діти менше схильні до зараження в порівнянні з дорослими пацієнтами, пише Jama.

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Як відбувалося дослідження

Фахівці проаналізували результати тестування на COVID-19 більш ніж 135 тисяч дітей від 1 року до 18 років, які спостерігаються в семи американських лікарнях. Середній вік дітей – 9 років, дослідження тривало з квітня по вересень.

у 5 374 (4%) дітей з цієї вибірки підтвердили коронавірус;

госпіталізація знадобилася 359 пацієнтам;

померли 8 інфікованих дітей, причому у 6 з них були діагностовані складні хронічні захворювання.

Які діти частіше заражаються коронавірусом

Автори дослідження виявили кілька факторів, які можуть вплинути на ймовірність інфікування. Так, діти з захворюваннями серця на 18% частіше заражалися коронавірусом в порівнянні з тими, хто не має таких проблем зі здоров'ям. У пацієнтів з ментальними розладами ризик інфікування зростав до 20%.

Водночас наявність в анамнезі астми та інших респіраторних захворювань ніяк не впливало на ймовірність зараження SARS-Cov-2.

Дослідження також підтвердило підвищену вразливість пацієнтів темношкірої раси, а також азійського і латиноамериканського походження. Так, у темношкірих дітей у 2,66 раза підвищена ймовірність отримання позитивного тесту, у латиноамериканців і азійців – в 3,75 і у 2,04. Крім того, у таких пацієнтів суттєво підвищено ризик ускладнень при COVID-19 в порівнянні з білими дітьми.