У підручниках біології хромосоми зображують у вигляді X-образної структури. Вчені зробили докладне зображення хромосом, тому ми можемо подивитися, як вони виглядають насправді.

Виявилося, що до 90% часу хромосоми не виглядають як X-образні структури, йдеться в дослідженні вчених Гарвардського університету.

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Як виглядають хромосоми

У звичному для нас вигляді ці структури існують лише після реплікації ДНК, але до завершення поділу клітин.

Дослідники використовували новий спосіб візуалізації тривимірної організації хроматину в клітинах людини, щоб показати, в якому вигляді в основному існують ці структури.



Хромосоми виглядають не так, як всі думали / Фото sciencealert

За допомогою нового методу вчені побудували карту з ширококутних зображень всіх 46 хромосом і великий план одної з ділянок.

Дослідники виявили, що жодна хромосома не схожа на іншу навіть в клітинах, які ідентичні у всьому іншому. Вчені пояснили, що визначити організацію цих структур вкрай важливо, щоб зрозуміти як вона регулює функцію геному.