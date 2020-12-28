У Києві створять Центр тривалого зберігання для вакцин від коронавірусу. Важливо, щоб локація була розташована неподалік від аеропорту "Бориспіль".

Там розмістять великі холодильники, у яких водночас зможуть зберігатися сотні тисяч доз вакцин. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Актуально Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії

Один холодильник об'ємом 1000 літрів вже перебуває в Україні. Ще 20 аналогічних установок можуть бути завезені до країни протягом декількох тижнів. Це дасть нам можливість отримати перші партії вакцини,

– наголосив Радуцький.

Що ще сказав Радуцький

Україна очікує перші партії вакцин вже у січні – лютому 2021 року.

Для транспортування вакцин Україна залучить логістичні компанії.

Вакцину транспортуватимуть у спеціальних термобоксах до пунктів щеплення у регіонах.

Там вона зберігатиметься до 5 днів.

Ключовим завданням є організувати процес щеплення на місцях.

У МОЗ вже затвердили Дорожню карту з проведення вакцинації від COVID-19.

У країні запрацюють понад 4000 пунктах щеплень.