У Харкові зареєстрували летальний випадок внаслідок малярії. Від хвороби помер українець, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея.

Чоловіка не стало 19 грудня. Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.

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Під час перебування в Екваторіальній Гвінеї чоловік не хворів на малярію, але фіксував багаторазові укуси комарів.

Малярія – що це? Малярія – інфекційне захворювання, яку спричиняють найпростіші з роду плазмоїдів (Plasmodium). Загалом це досить важка тропічна хвороба з високою летальністю. Збудник інфекції потрапляє до організму людини через укус комара.

Під час епідеміологічного розслідування встановили, що клінічні ознаки хвороби виникли 9 грудня. У чоловіка з'явилися такі симптоми:

загальна слабкість,

головний біль,

підвищення температури тіла до 37,5°C.

Хворий звернувся до лікарів лише 19 грудня. Йому одразу встановили малярію та госпіталізували до лікарні, але в той же день чоловік помер.

За місцем проживання пацієнта фахівці провели епідеміологічне розслідування і ввели комплекс протиепідемічних заходів.

Випадки малярії на Харківщині: що відомо

Від початку 2020 року Харківській області зареєстрували 5 випадків малярії. Окрім останнього хворого, хворобу виявили у 2 студентів і 2 громадян, які прибули з Африканського континенту та Республіки Індія.