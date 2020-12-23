У Харкові від малярії помер чоловік
У Харкові зареєстрували летальний випадок внаслідок малярії. Від хвороби помер українець, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея.
Чоловіка не стало 19 грудня. Про це повідомляє пресслужба Харківського обласного лабораторного центру МОЗ.
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Під час перебування в Екваторіальній Гвінеї чоловік не хворів на малярію, але фіксував багаторазові укуси комарів.
Під час епідеміологічного розслідування встановили, що клінічні ознаки хвороби виникли 9 грудня. У чоловіка з'явилися такі симптоми:
- загальна слабкість,
- головний біль,
- підвищення температури тіла до 37,5°C.
Хворий звернувся до лікарів лише 19 грудня. Йому одразу встановили малярію та госпіталізували до лікарні, але в той же день чоловік помер.
За місцем проживання пацієнта фахівці провели епідеміологічне розслідування і ввели комплекс протиепідемічних заходів.
Випадки малярії на Харківщині: що відомо
Від початку 2020 року Харківській області зареєстрували 5 випадків малярії. Окрім останнього хворого, хворобу виявили у 2 студентів і 2 громадян, які прибули з Африканського континенту та Республіки Індія.
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